Mangleru' drakter? Drakttabbe fra Manglerud da Oilers snudde til seier

(Stavanger Oilers - Manglerud/Star 5-4) Det så ut som Oilers spilte mot seg selv, men det var egentlig bare Manglerud/Star i forkledning.

Bortelaget startet nemlig det hele med en administrativ bommert. De hadde bare tatt med seg sine hvite bortedrakter til oljebyen. Problemet: Oilers spiller også i hvitt.

Løsningen ble dermed å ta på seg Oilers sine bortedrakter, muligens til noe forvirring for publikum i hallen.

Det så imidlertid ikke ut til å hindre bortelaget. Snarere tvert i mot.

Snudde kampen

Allerede før fem spilte minutter lå pucken i nettet bak Oilers' sisteskanse Henrik Holm. Ikke bare én, men to ganger.

Hjemmelaget kom imidlertid tilbake, og litt etter tre minutter ut i tredje periode var 0-2 snudd til 4-3 da Philippe Cornet var først på pucken på en retur.

Peter Lindblad sørget for ny spenning da han scoret sitt andre for dagen etter at hjemmelaget rotet i egen sone, men Markus Soberg sørget for at alle poengene ble igjen i Stavanger.

5-4-seieren bringer Oilers opp på 25 poeng. Det holder til en 5. plass på tabellen, to poeng foran Manglerud/Star, men riktignok med to færre kamper spilt enn oslolaget.

