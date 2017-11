Mangleru' drakter? Drakt-tabbe fra M/S da Oilers snudde til seier

(Stavanger Oilers - Manglerud/Star 5-4) Det så ut som Oilers spilte mot seg selv, men det var egentlig bare Manglerud/Star i forkledning.

Bortelaget startet nemlig det hele med en administrativ bommert. De hadde bare tatt med seg sine hvite bortedrakter til oljebyen. Problemet: Oilers spiller også i hvitt.

Løsningen ble dermed å ta på seg Oilers sine bortedrakter, muligens til noe forvirring for publikum i hallen.

Det så imidlertid ikke ut til å hindre bortelaget. Snarere tvert i mot.

Snudde kampen

Allerede før fem spilte minutter lå pucken i nettet bak Oilers' sisteskanse Henrik Holm. Ikke bare én, men to ganger.

Hjemmelaget kom imidlertid tilbake, og litt etter tre minutter ut i tredje periode var 0-2 snudd til 4-3 da Philippe Cornet var først på pucken på en retur.

Peter Lindblad sørget for ny spenning da han scoret sitt andre for dagen etter at hjemmelaget rotet i egen sone, men Markus Soberg sørget for at alle poengene ble igjen i Stavanger.

5-4-seieren bringer Oilers opp på 25 poeng. Det holder til en 5. plass på tabellen, to poeng foran Manglerud/Star, men riktignok med to færre kamper spilt enn oslolaget.

BORTEDRAKT: Stavanger Oilers sine bortedrakter er svarte. Torsdag var det Manglerud/Start som tok på seg de i ishallen i Stavanger. Bildet er fra fjorårets sluttspill. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Ny LIK-smell

Jevnt er det også foran Oilers og M/S. Fra Storhamar på 1. plass til Frisk-Asker på fjerde skiller det syv poeng etter 20 runder. Torsdag var det nevnte Storhamar samt Sparta Sarpsborg som kom best ut av det.

Sparta tok en oppskriftsmessig 3-0-seier mot tabelljumbo Kongsvinger, mens ledende Storhamar snudde 0-1 til 5-2 mot Lørenskog, som på sin side ligger på plassen rett over jumboen.

Verre gikk det for Lillehammer på 3. plass.

Med to scoringer signert kanadiske Stephan Vigier i den andre perioden, var 0-2 hentet opp til 2-2, men i den tredje perioden var det bare hjemmelaget Stjernen som fikk uttelling.

Petter Røste Fossen sikret 3-2 i Fredrikstad med sin scoring tre minutter og 51 sekunder ut i den siste perioden, og Mathias Månsson doblet ledelsen i undertall med litt over elleve minutter igjen å spille.

Lillehammer tok ut egen burvokter mot slutten, og da endte det 5-2 etter at Anders Pedersen satte pucken i det åpne nettet etter å ha kjempet den til seg på egenhånd.

– Det var veldig deilig. Vi kommer bra i sisteperiode, selv om de setter et trykk på oss. Overall spiller vi en tight og bra kamp, sier tomålsscorer Månsson til TV 2.

Stjernen og Månsson kunne juble for seier, men for Lillehammers del betydde tapet at de taper terreng til de to på topp. Nå er det Lillehammer som har presset på seg før neste rundes hjemmekamp mot ledende Storhamar. Mellom de to rivalene skiller det fem poeng.

– Lillehammer er ute av det. De går på sitt andre strake tap, og det før man skal invitere til den største hockeyfesten siden 1994, kommenterte Marius Skjelbæk for TV 2.

VG kommer tilbake med mer!