Brennhete Zuccarello avgjorde for Rangers på overtid

(Boston Bruins - New York Rangers 2-3) Mats Zuccarello (30) gjorde alt selv da han avgjorde kampen på overtid mot Boston og sørget for klubbens andre seier på to dager.

Lagene var likt 2-2 etter tre perioder ishockey og det måtte spilles overtid for å få en vinner i Boston.

I overtall fire mot tre mottok Zuccarello pucken i face off-sonen og de tre Boston-spillerne ventet bare på nordmannens 20. assist denne sesongen.

Men i stedet gled lagkamerat Chris Kreider foran den finske målvakten Tuukka Rask og «Zucca» fyrte av et lynraskt håndleddsskudd rett i krysset. 3-2 og den andre seieren på 24 timer for New York.

Mats Zuccarello # Født 1. september 1987. # Tidligere klubber: Frisk Asker, MoDo, Connecticut Whale og Metallurg Magnitorgsk. # Ble den syvende nordmann i NHL med sin debut i 2010.

Scoringen var nordmannens syvende denne sesongen, men han leder poengstatistikken i klubben med 26 poeng, godt hjulpet av 19 assister.

Natt til fredag sa Rangers-ekspert Steve Valiquette til VG at han er overbevist om at 30-åringen kommer til å signere en ny, lukrativ kontrakt med klubben.

Bruins-pressen i NESN advarte spesielt mot nordmannen før kampen. Der ble han trukket frem som årsaken til Rangers' gode formkurve og rost for sin heroiske innsats og arbeidsmoral.

Så du? Ekspert tror på ny gullavtale for Zuccarello

Se Zuccarellos målgivende pasning i gårsdagens seier mot Los Angeles Kings under.

Viste frem «fotballferdigheter»

Gjestenes første scoring kom noe heldig kvarteret ut i første periode. Michael Grabner skøyt over Rask før pucken gikk i glasset bak mål, i ryggen på en intetanende Rask og i mål.

Halvannet minutt ut i andre periode viste Zuccarello seg frem. Først ga han bort kølla til backen Marc Staal og fortsatte å forsvare seg mot Bruins gjentatte angrep mot Rangers-målet med bare nevene.

Det gikk et gisp gjennom TD Garden da «Zucca» stoppet en pasning med foten - før han tuppet pucken over hele banen med tuppen av skøyten. Rangers kunne igjen hente inn pusten.

– Den lille nordmannen sparker pucken over hele isen! utbrøt Bruins-kommentator Jack Edwards.

Leste du denne? Supertalentets vei mot NHL (VG+)

Zuccarello var ikke på isen da J.T. Miller la på til 2-0 til New York i overtall.

Sist tap for Rangers kom mot Ottawa Senators. Da leverte nordmannen denne godbiten av en assist.

Utvist for kølleslag

Tolv minutter ut i den andre perioden ble Zuccarello irritert på en Bruins-spiller etter å ha blitt dyttet i ryggen. Han svinget kølla i retning motstanderen. Resultatet ble to minutter i boksen.

På tampen av den andre perioden reduserte Danton Heinen til 1-2 og fem minutter ut tredje periode utlignet Brad Marchand i overtall.

Svenske Henrik Lundqvist hadde en meget god dag på jobb med 33 redninger og sto frem med under tre minutter igjen i tredje periode med en lynrask redning med foten på en Bruins-kontring.

Rangers har nå vunnet 18 kamper og tapt 12. Neste kamp er hjemme mot Anaheim Ducks natt til onsdag.