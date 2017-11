VGs dom før supermøtet: Dette mangler i Zuccas Rangers

Lørdag er det høytid for skandinaviske NHL-fans, når Mats Zuccarello (30) møter Edmontons stjerne Connor McDavid (20) på norsk TV klokken 19.05. New York Rangers har snudd en elendig sesongstart til en skikkelig opptur. I VGTV-videoen i toppen får du vite grunnen til dét.

Til info: I videoene i saken får de flere minutters vurderinger av Rangers, Edmonton og Vegas Golden Knights.

New York Rangers tapte ni av 13 kamper i oktober. Nå har Rangers slått supersterke Tampa Bay Lightning og Florida Panthers på bortebane (begge i spilleforlengelse), samt Columbus Blue Jackets (5-3) og Boston Bruins (4-2) på hjemmebane. VG finner likevel ikke grunn til å friskmelde de helt.

Mats Zuccarello (30) har vært Rangers beste målpoengjeger de to siste sesongene. Denne startet han sterkt. De siste fem har han imidlertid kun scoret ett mål og lagt to målgivende pasninger. Zuccarello er på 5. plass i Rangers målpoengstatistikk med tre mål og åtte målgivende pasninger etter 17 kamper, hans svenske lagkamerat og kompis Mika Zibanejad topper den med sterke åtte mål og 10 målgivende pasninger. Som for øvrig overrasker oss i en veldig positiv retning.

Connor McDavid (20) – NHLs nye Gretzky og superstjerne – og hans Edmonton Oilers har ikke levd opp til ekspertenes tips: Utfordrer, til og med kanskje favoritt til å vinne sluttspillet om Stanley Cup.

McDavid har vartet opp med spektakulære mål og ikke minst målgivende pasninger. Se under i klippet hvordan han med «øyne i nakken» finner lagkameraten i blinde.

Kampen (19.00 norsk tid) Rangers-Oilers lørdag bli en heftig batalje: Hjemmelaget har vunnet flest kamper på rad av NHLs alle 31 lag akkurat nå, og Edmonton er desperat etter å få til det samme som motstanderen: Snu en smertefull nedtur til en lang opptur.

Se klipp av Conor McDavids utrolige pasning og vurderingen av ham og laget hans her:







Vegas Golden Knights har vunnet ni av sine første 15 kamper i NHL og ligger på 4. plass i Western Conference som består av 15 lag. Laget fra gambling-byen har lyktes med alt i debutsesongen i verdens beste ishockeyliga, fra målshow til moro utenfor isen og i sosiale medier. I klippet får du se hvordan en tragedie ble snudd til noe positivt for det nye NHL-laget.

VG liker Vegas-laget, her ser du hvorfor:

James Neal (30), med ni sesonger i NHL for Dallas Stars, Pittsburgh Penguins og Nashville Predators, er en av mange «suksesshistorier» i Vegas Golden Knights – som tar imot formsterke Winnipeg Jets i Las Vegas natt til søndag – med åtte mål og fire målgivende pasninger etter 15 kamper.

Kampen mellom New York Rangers og Edmonton Oilers ser du på Viasport 1 klokken 19:05 lørdag.