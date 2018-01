VGs hockeytips: Slik går årets første runde i Get-ligaen

Torsdag kveld spilles årets første kamper i Get-ligaen. VGs ekspert gir deg de anbefalte oddstipsene.

Hockeyjournalist Vegard Aulstad har vurdert de fire kampene som spilles torsdag 4. januar.

Frisk Asker – Sparta

Tabelltoer Sparta gjester treer Frisk Asker. Et oppgjør hvor jeg har tro på vertene. Har et solid tak på særpingene, og har i det siste vist stigende form etter en down-periode. Tror helheten i Asker-laget begynner å sette seg, og at de tar viktige poeng her i kampen om å passere Sparta på tabellen, som jeg for øvrig tror de gjør innen sluttspillet begynner.

Vi anbefaler et spill på hjemmeseier til 1,85 i odds.

Oilers – Storhamar

GET-ligaens suverent beste lag i år, mot laget som har vært det de siste årene. Men som er ekstremt langt unna å ligne på seg selv om dagen. Melder at forsterkninger er på vei, det er ytterst nødvendig om det skal bli et reelt håp om å ta NM-gullet hjem også i år. Forsterkning har også Storhamar hentet seg, i backen Kenney Morrison. Han har AHL-erfaring så det holder og fryktes for et tungt skudd. Skal bli spennende å følge med mtp målscorerspill denne sesongen.

Serielederen har fortsatt mange ute med skade, blant annet superbacken Kodie Curran. Morrison kan bli spilleklar til denne, og det forsterker Storhamar veldig. Prøver uansett borteseier til godt betalt odds, gitt klasseforskjellen på lagene på tabellen.

Borteseier gir 2 i odds. Her kan du sette spillet ditt.

Vålerenga – Lillehammer

Ligger unna VIF-Lillehammer i kamputfall. Det er to lag som ofte spiller jevnt mot hverandre, og jeg blir ikke helt klok på gjestene som i perioder ser ut som et lag som kan nå finale i sluttspillet, mens de i blant har store problemer med å ta skikkelig tak i kampene mot lagene rundt seg på tabellen. Har vanligvis stor trøbbel med å temme topprekka til Vålerenga.

Spill derfor Tobias Lindstøm scorer - som han «alltid» gjør mot Lillehammer. Det gir 2,35 i odds.

VIF får også inn svenske Simon Mattsson (kanskje spilleklar), han vil gjøre at Vålerenga får større bredde offensivt og kan rullere på flere solide rekker.

Målscorerspill kan kombineres med Gary Nunn (Frisk Asker) som jeg tror slår til igjen etter en tid med noe lavere produsering av mål enn i sesonginnledningen.

Kongsvinger – Stjernen

Kongsvinger fikk en skikkelig boost da de slo Stavanger i sist kamp. Laget er ikke i nærheten av så svake som de har vært de tidligere sesongene, og tross at Stjernen slo nabo Sparta i et av to oppgjør i romjulen, tror jeg ikke de er friskmeldte enda. Ny trener kan gi effekt over tid, men jeg synes Kongsvinger-seier kan prøves her. De har go’følelsen med seg inn, og den skal ikke undervurderes, tross litt murring i laget grunnet for mange utlendinger i troppen. Victor Zetterberg og Kim Lennhammer har etter en «time-out» som klubben kalte det, forlatt laget.

Kongsvinger-seier gir 3,75 i odds.