Thoresen-show mot Stjernen

Patrick Thoresen (33) er i ferd med å finne seg til rette i den norske hockeyligaen. Han scoret to og bidro med én assist da Storhamar slo Stjernen 5-2.

33-åringen kom tilbake til den hjemlige ligaen etter 16 år i internasjonal ishockey foran denne sesongen. Så langt er det blitt seks seriemål på hamarsingen. Joakim Jensen, Victor Svensson og Lars Erik Østli scoret de tre øvrige målene mot Stjernen torsdag kveld.

Stjernens trøstemål kom ved Niklas Bröms og Mathias Månsson.

Serieleder Frisk Asker vant igjen, og denne gangen gikk det ut over Lørenskog. Frisk Asker vant 4-1 på bortebane etter to scoringer av Garry Nunn, Mikkel Christiansen og Oscar Nilsson.

Vålerenga har tatt noen poeng den siste tiden, men uten utestengte Martin Laumann Ylven ble det verre. Etter å ha tatt ledelsen 1-0 i 1. periode, ble det til slutt tap hele 1-5. Niklas Roest scoret to og hadde én assist for Sparta.

Manglerud Star ledet 3-0 over Kongsvinger på borteis etter 1. periode, men hjemmelaget reduserte to ganger og utlignet én gang med tre sekunder igjen å spille slik at kampen gikk til forlengning. Der var Kongsvinger best etter scoring og 4-3-seier ved Christoffer Berger.

