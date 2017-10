Storhamar klatret da de sendte Vålerenga hjem som slakt

(Storhamar – Vålerenga 5–1) Etter et målras i første periode, hadde Storhamar full kontroll på rivalen Vålerenga.

– Nå ser det ut som Storhamar er et seniorlag mot juniorer i Vålerenga, sa TV 2-kommentator Dima Smirnov i første periode.

Da hadde hjemmelaget allerede gått opp til 3-0, og før perioden var over sto det 4-1. Etter tre perioder hadde de økt til 5-1.

DOBBEL: Robin Dahlstrøm scoret to ganger i første periode. Foto: Fredrik Hagen , NTB scanpix

Storhamar er nå med sine 22 poeng tre bak serieleder Frisk Asker. Sparta og Lillehammer er poenget bak hedmarkingene igjen.

Vålerenga har bare Kongsvinger bak seg på tabellen på niendeplass.

Storhamar satte tidlig skapet på plass i Hamar OL-amfi søndag. Robin Dahlstrøm som ble matchvinner sist lagene møttes i seriepremieren i Gjøvik Fjellhall, slo til etter bare ett minutts spill.

Hjemmelagets giftige førsterekke med Dahlstrøm, Christian Larrivée og Joachim Jensen skulle bli vanskelig å stoppe for Vålerenga. Larrivée utnyttet en dårlig avklaring av en VIF-forsvarer og fant Jensen foran mål på 2-0-scoringen.

Thoresen-mål

Ikke lenge etter var det Patrick Thoresen som tilrev seg pucken inne i VIF-sonen og serverte til Victor Svensson. Han scoret sitt første mål for sesongen. Svensken viste lovende spill i treningskampene, men har slitt med en lei lyske i sesonginnledningen.

Filip Gunnarsson klarte å skape litt spenning i kampen da han reduserte til 3–1 et drøyt minutt før åpningsperioden var over, men et nytt mål fra Dahlstrøm like etter avgjorde mye.

Midtperioden endte målløs, men det syntes som om hjemmelaget hadde en viss kontroll og dominerte skuddstatistikken stort.

I tredje periode styrte Storhamar mot tre poeng, men kampen ble avsluttet med et masseslagsmål hvor Kodan Curren og Martin Rønold måtte ta en tidlig dusj. Det samme måtte Vålerengas Talak Lyngseth og Martin Laumann Ylven.

Det hele endte med at Kjetil Martinsen fastsatte sluttresultatet til 5–1 i et nytt overtall.

Lillehammer slo MS

Manglerud kom best i gang hjemme mot Lillehammer. Joachim Hermansen var mannen bak ledermålet. Lillehammer slo deretter tilbake tre minutter senere ved Jonas Medby.

Dylan Richard sendte MS i ny ledelse i midtperioden, men Simen Thoresen utlignet kort etter. Christian Fosse sendte Lillehammer i ledelsen for første gang ikke lenger etter.

Det endte til slutt med 5-3-seier til Lillehammer.

Lørenskog avgjorde i tredje periode

Lørenskog har slitt så langt i sesongen, mens Kongsvinger synes kanskje ikke å bli den kasteballen laget har vært de siste sesongene. Søndag sto det 2–2 etter to perioder lagene imellom.

Hjemmelaget var to ganger i ledelsen i midtperioden etter scoringer av Mikael Dokken og veteranen Mats Trygg, men gjestende utlignet begge gangene ved Trevor Fleurent og Mitch Theoret.

Kampen ble avgjort med to kjappe mål fra hjemmelaget ved Zach Hamill og Sebastian Johansen før halve tredje periode var spilt. Hamil fikk sette sitt annet mål for kvelden til komfortable 5–1.

Resultater søndag:

Storhamar – Vålerenga 5–1

Lørenskog – Kongsvinger 5–2

Manglerud Star – Lillehammer 3–5



Spilt lørdag:

Frisk Asker – Stavanger 2–1 e.str.

Sparta – Stjernen 3–0