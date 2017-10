FREDRIKSTAD (VG) (Stjernen-Stavanger Oilers 4-3) Her ryker det igjen. Uten Tony Romano og Harrison Reed ledet Oilers to ganger i Fredrikstad. Men nestjumbo Stjernen sikret seg seieren i løpet 35 sekunder i siste periode.

– Utrolig surt, sier tomålsscorer Eirik Salsten til VG.

Mesterklubben med syv NM-gull siden 2010 har slitt blytungt. Tirsdag ble det ydmykende 1–5 for Lillehammer hjemme i Stavanger. Torsdag kom meldingen om at de to 29-årige importene lenger skal spille i hvitt og svart.

Det startet helsvart mot nestjumbo Stjernen også – med baklengs etter bare to minutter. Men et Oilers, som fortsatt mangler både kaptein Kristian Forsberg og Henrik Medhus, spiste seg inn i kampen og ledet både 2–1 og 3–2 før Stjernen fikk full uttelling etter en timeout i siste periode.

I løpet av bare 35 sekunder scoret både Mikael Resberg Mikalsen og Joakim Hjelm for hjemmelaget. Seiersmålet kom på et slagskudd Oilers-keeper Henrik Holm var på, burde stoppet, men pucken gikk i mål. Motgangen vil ingen ende ta for Oilers.

Laget vant skuddstatistikken 31-20, men ineffektiviteten lever i beste velgående.

Etter nesten halve kampen traff Eirik Salsten på skuddforsøk nummer 18 mellom stengene. 23-åringen feide pucken opp i nettaket i overtall etter at Stjernen hadde klønet det til med for mange spillere på isen.

To minutter før den siste pausen var Salsten der igjen. Skuddet ble reddet av Stjernen-keeper Tommy Johansen, men Petter Lorentzen møtte opp på returen og ga Oilers en fortjent ledelse 2–1 inn til den siste pausen.

De personlige poengene smakte godt for Salsten. I fjor ble han norsk mester etter 14 mål og 19 assist. Denne sesongen har det gått tyngre for sønnen til den tidligere landslagskjempen Petter Salsten. Bare ett mål og fire målgivende for et Oliers som har vært i poengkrise den siste tiden.

Mot spillets gang utlignet Stjernens Niklas Bröms i 3. periode, men rett etterpå var Eirik Salsten der igjen. Fra skrått hold satte dagens mann den andre pucken i garnet bak Tommy Johansen.

Med seks minutter igjen på klokken utlignet Mikael Resenberg Mikalsen. Det var starten på slutten for Oilers. De kastet alt fremover på slutten, men maktet ikke å utligne.

Oilers vant skuddstatistikken 13–9 i den første perioden, men var ikke i stand til å få pucken inn bak Tommy Johansen i Stjernen-buret. Hjemmelaget var aggressive ved alle dropper og grep initiativet fra start.

Det tok bare to minutter og åtte sekunder før Mathias Månsson fikk pucken inn til 1–0 etter dårlig forsvarsspill fra mesterlaget. Svensken fikk plutselig sjansen alene inne foran mål.

Han kunne ha økt til 2–0 da han kom mutters alene med Henrik Holm på en kontring, men Oilers-keeperen fikk avverget med leggskinnet før målet forsvant ut av stilling.

I ettermiddagens andre eliteseriekamp benyttet Sparta muligheten til å sprette opp på sølvplass i Get-ligaen. Patrick, Eriksson, Troy Rutkowski, Kalle Ekelund og Kyle Osterberg sørget for at Lørenskog ble slått 4–1 i Sparta Amfi.

