NISO-advokat om Oilers' spillermelding: – Hårreisende

Torsdag la Stavanger Oilers ut en melding hvor de skriver at de to spillerne Tony Romano (29) og Harrison Reed (29) er ferdig i klubben. Det stemmer imidlertid ikke.

– Ingen er oppsagt. Det handler ikke om noen avslutning av arbeidsforhold, eller at det blir det, det er snakk om gjensidige avtaler, sier Oilers' sportslige leder Pål Higson til VG fredag kveld.

Torsdag skrev Oilers følgende på sin hjemmeside: «Tony Romano og Harrison Reed er ferdige i Oilers. De to nordamerikanske løperne kom begge til klubben foran inneværende sesong og var tiltenkt offensive nøkkelroller i laget. Dessverre har det ikke fungert som forventet».

Deretter følger Higson opp med å takke de to for perioden de har hatt i klubben, og ønsker dem lykke til videre i karrieren.

VG har forsøkt, men lyktes ikke med å komme i kontakt med Romano og Reed.

Men ifølge Oilers-sjefen er ikke arbeidsforholdet med de to spillerne avsluttet ennå.

– Dialogen har vært bra, og den fortsetter mellom oss og deres representanter, sier Higson.

– Det vil si at dersom spillerne selv ønsker det, kan de fremdeles velge å bli?

– Da vil de fortsatt være ansatt hos oss.

– Men det står jo på hjemmesiden deres at spillerne er ferdig i klubben?

– Jeg har ingen flere kommentarer til dette, sier Higson.

VG+ bakgrunn: Gullmaskin i krise (krever innlogging)

– Håndtert på en gal måte



At Oilers selv la ut en melding torsdag, før de hadde en avtale med spillerne selv, har fått Idrettsutøvernes fagforbund (NISO) til å reagere.

– Det er jo helt hårreisende, sier NISO-advokat Eirik Monsen til VG.

Higson ønsker ikke å kommentere advokatens utspill om klubbens mediehåndtering.

Onsdag skrev VG at Stavanger Oilers skulle iverksette krisetiltak i et forsøk på å forbedre den sportslige situasjonen.

– Vi er i en situasjon som vi ikke ønsker å være i, den må vi snu. Vi er enige om en handlingsplan som vi vil iverksette fremover, sa Oilers' sportsdirektør Higson til VG da.

Torsdag formiddag kom det altså frem at Harrison Reed og Tony Romano er ferdig i klubben. Det får NISO til å «steile».

– De angriper situasjonen i helt feil ende. Det er meget spesielt at det blir sak i media, samtidig som det kan virke som om at man ikke har kommet til enighet med spillerne, sier Monsen.

Han mener Oilers' elendige sesongstart har fått klubben til føle at de må vise at de agerer.

– De opplever vel et behov for å signalisere for sponsorer og publikum at de må ta grep. Men de har håndtert dette på gal måte.

Les mer om bakgrunnen: Oilers iverksetter krisetiltak: Skifter ut spillere

Vil forsøke å nå spillerne



Monsen forteller at han har snakket med en ikke-navngitt spiller i Stavanger Oilers.

– Jeg tror ikke spillerne er så godt informert om situasjonen. Dette er jo forsåvidt forståelig når det er en personalsak, og dermed en sak mellom klubb og den aktuelle spilleren (e).

Likevel ønsker NISO, som har medlemmer i klubben, å få en oversikt over hva som skjer.



– Vi vil prøve å få tak i spillerene dette gjelder. Selv om de ikke er medlemmer i NISO, så vil vi høre deres side av saken, sier Monsen.

Les også: Helsvart for Oilers - verste tapsrekke på over fire år

Å komme til engihet med spillerne er i realiteten det eneste alternativet Oilers har dersom de ikke skal komme på kant med Norges Ishockeyforbunds standardkontrakter. NISO mener nemlig det helt klart ikke er grunnlag for å sparke spillere av på grunn av dårlige sportslige resultater.

– Det er så enkelt som at kontrakten de har signert med spillerne har noen klare punkter som må følges, sier Monsen.

Våre eksperter har sagt sitt om krisen i Oilers. Sjekk ut vår hockeyspesial:

Mener Oilers er sårbare



Ishockeyforbundets standardkontrakter er noe alle klubber må benytte. Oppsigelse skal være grunnet enten med: 1) Svært dårlig økonomi, som i Stavanger Oilers ikke er tilfelle. 2) Nedrykk. Eller 3) At spilleren misligholder kontraktsbetingelsene.

– Det siste punktet går på om spillerne følger pliktene i klubben. Altså ville dette vært en situasjon dersom en spiller f.eks ikke møter opp på trening i to uker uten å gi beskjed, og tross advarsel ikke returnerer. Det har altså ingen koblinger til sportslige prestasjoner.

– Hva kan være konsekvensene for det?

– Problemet nå er at Stavanger er sårbare. De må få en avtale med spillerne, og det ser det ikke ut som de har. Konsekvensen uten enighet er to muligheter. 1) Beholde spillerne ut kontrakstiden. Så må jo treneren bestemme hvem som spiller. 2) Hvis spillernes kontrakter brytes uten avtale, så kan de kreve erstatning.

– Spillerne har et veldig sterkt oppsigelsesvern. I relasjon til mislighold er det slik at spiller skal gis anledning til å rette opp i et eventuelt mislighold, før oppsigelse kan finne sted. Det vil uansett ikke bli aktuelt her når det er snakk om sportslige grunner, som i alle tilfelle ikke legitimerer noen oppsigelse, sier Monsen.