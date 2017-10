Stavanger Oilers sparker to spillere etter elendig sesongstart

I går varslet Stavanger Oilers endringer i spillergruppen etter en elendig sesongstart. I dag ble to spillere sparket.

Tony Romano og Harrison Reed er ferdige i Stavanger-klubben.



– De to nordamerikanske løperne kom begge til klubben foran inneværende sesong og var tiltenkt offensive nøkkelroller i laget. Dessverre har det ikke fungert som forventet, skriver Oilers på sin hjemmeside.



– Slik det har utviklet seg mener vi det er riktig at Tony og Harrison finner seg nye utfordringer nå. Vi takker dem for perioden hos oss og ønsker dem lykke til i karrieren videre, sier Oilers sin sportslige leder Pål Higson.

Skal erstattes



De to amerikanerne blir stående med 17 kamper hver for Stavanger-klubben. Og når Reed og Romano blir sendt på dør, skal nye inn.

– Vi skal selvsagt erstatte Tony og Harrison, men har ikke noe klart i øyeblikket. Flere av våre unggutter har gjort en solid jobb på laget i det siste. De vil fortsatt få istid og muligheten til å utvikle seg videre i GET-ligaen. Samtidig som vi jobber med hente inn nye spillere på det internasjonale markedet, fastslår Higson.

Oilers har bare vunnet tre av 11 kamper etter ordinær spilletid. De fire siste har endt med tap. Det er 15 poeng opp til topplaget Frisk Asker, ett ned til kvalifiseringsplass. Kun Fredrikstad-laget Stjernen har scoret færre mål enn Stavanger, som er Getligaens dårligste i overtallsspill.

Tapte alle kamper



Stavanger-klubben har også tapt alle seks kamper i Champions Hockey League.

Kaptein og VM-veteran Kristian Forsberg (lungebetennelse) spilte ikke mot Lillehammer, betongbacken Spencer Humphries sonet karantene, VM og backveteran Dennis Sveum er ute med langtidsskade, eks-landslagsback Henrik Solberg er ikke lenger det han var (solid) og forrige sesongs VM-aktuelle Eirik Salsten har scoret ett mål.

I går kom også eier og styreleder Tore Christiansen på banen og varslet endringer overfor VG.

– Det jeg har gjort frem til nå, er å være en ansvarlig styreleder og eier. Jeg har sittet helt stille og latt guttene løse sine egne utfordringer. Samtidig er det et ansvar å ikke sitte stille så lenge at det er for sent. Det har jeg gjort noe med i dag, forteller Christiansen til VG.