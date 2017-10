Sparta vant hockey-slaget om Østfold

SARPSBORG (VG) (Sparta–Stjernen 3-0) Sparta slo Stjernen i hockey-slaget om Østfold. Og nå har de banket erkerivalen fra Fredrikstad to ganger på under en måned.

Rivaliseringen mellom de to Østfold-byene Sarpsborg og Fredrikstad har vært en slager i norsk idrett i en mannsalder og mer. I fotball har det en stund ikke vært tvil om hvem som er best. Sarpsborg 08 kjemper i toppen av Eliteserien, og spiller cupfinale mot Lillestrøm 3. desember. Fredrikstad FK sliter i bunnen av OBOS-ligaen.

Nå har de også tatt grepet i ishockey. I serieåpningen vant Sparta 4–3 i Stjernehallen. I dag kunne de feire igjen.

Seieren var overbevisende. Skuddstatistikken viste til slutt 41-20 i Spartas favør.

Sarpingene inntok med det annenplass på tabellen, fire poeng bak ledende Frisk/Asker, som på sin side slo Stavanger Oilers etter straffer lørdag.

Ned til Storhamar, som riktignok har én kamp mindre spilt, på 3. plass er det to poeng.

Sløste i første

Intensitetshockey er nokså passende for Spartas spillestil under den hjemvendte treneren Sjur Robert Nilsen. Men effektiviteten er problemet. I første periode hadde de 12 skudd på mål. Dobbelt så mange som Stjernen. Joachim Nermark (alene mot keeper), Niklas Roest og Kalle Ekelund misbrukte store sjanser.

Stjernen-keeper Tommy Johansen var imidlertid strålende. Og Fredrikstad-laget kan takke ham for at de ikke lå under etter åpningsperioden. Men i annen periode maktet heller ikke Johansen å stå imot lenger.

Løsnet i andre

1–0 kom da Sparta var i overtall. Dan Nygård var parkert i utvisningsboksen med to minutter for slashing da Christopher Henriksen fikk sjansen han ikke kunne bomme på. Blank goal. Og dundrende jubel fra hjemmefansen.

Ikke lenge etter doblet Kalle Ekelund ledelsen med et knallskudd. Pasningen kom fra Greg Wolfe. Amerikaneren som er hentet til Sparta etter et spleiselag er oppe i 11 målpoeng på like mange kamper i grunnserien. Verdt pengene med andre ord.

Sparta fortsatte å presse Stjernen i tredje periode. Håkon Stormli traff metallet bak keeper-Johansen. Og Wolfe ordnet 3-0 da Stjernen hadde tatt ut keeper i sluttsekundene.