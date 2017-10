Proffeventyret over for Kristiansen: – Jeg følte dem jobbet mot meg

SARPSBORG (VG) Ishockeyspiller Tommy Kristiansen (28) havnet i en konflikt med treneren, dermed pakket han sakene og dro hjem fra Tyskland.

Det ble bare 17 kamper i Krefeld Pinguine for Kristiansen, før han bestemte seg for at det var nok.

– Jeg var ikke fornøyd med tilliten jeg fikk i Tyskland. Jeg følte jeg fortjente mer spilletid. Jeg var ikke fornøyd da jeg ikke fikk spille powerplay, som jeg føler jeg er best på - altså foran mål, sier Kristiansen til VG.

Tirsdag ble han presentert som Sparta-spiller. Han kommer fra Sparta og spilte i klubben fra 2005 til 2012, før han var en kort tur innom svensk hockey. Han dro hjem til Sarpsborg før det fra 2013/2014-sesongen ble fire sesonger i Stavanger Oilers.

Tommy Kristiansen var med å vinne NM-gull med Stavanger Oilers tidligere i år. Her er gulltalen fra treneren:

Overtallsspillet var åpenbart en viktig faktor i hans korte karriere i Tyskland.

– Jeg kom litt på kant med ene treneren. Jeg hadde litt meninger om powerplay. Etterpå var jeg helt ute av powerplay, og da følte jeg at dem jobbet mot meg, da valgte jeg å bryte, sier Kristiansen til VG og legger til:

– Da var Sparta naturlig for meg nå.

– Var Stavanger Oilers aktuelt?

– Selvfølgelig, Stavanger er en fantastisk by, svarer 28-åringen.

Erik Follestad om stygge taklinger i GET-ligaen denne sesongen:

Kristiansen har spilt 56 landskamper, og kjemper om en plass på OL-laget i Sør-Korea i februar neste år.

Kamp torsdag



Han spilte under Petter Thoresens ledelse i Stavanger Oilers. De kjenner hverandre godt, så mye tyder på at landslagstrener Thoresen vil ha med seg Kristiansen til Pyeongchang.



Neste kamp for Sparta i GET-ligaen er torsdag 2. november mot Kongsvinger.



Sparta er på 3. plass etter 16 kamper. Fire poeng bak Lillehammer.