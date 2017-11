Thoresen-erstatteren herjet da Storhamar knuste Stavanger

(Stavanger Oilers-Storhamar 1-4) Kanadiske Josh Nicholls (24) scoret tre mål for Hamar-laget da det ble en overlegen seier i Stavanger i eliteserien i ishockey i kveld.

Dermed er serieleder Storhamar hele 27 poeng foran Stavanger. Laget fra oljebyen har skuffet stort i grunnserien så langt denne sesongen.

Landslagsprofilen Thoresen dro nylig tilbake til gamleklubben SKA St. Petersburg i KHL. Erstatter Nicholls viste seg fra en god side på isen i Stavanger. Han ble tungen på vektskålen med sine tre fulltreffere.

Landsmannen Kodie Curran sendte gjestene fra Hamar i føringen åtte og et halvt minutt ut i førsteperioden i Stavanger. Nyervervelsen Nicholls sørget for å doble ledelsen like før periodeslutt. Dermed kjempet hjemmelaget i motbakke i åpningen.

Les også: Storhamar vant hockeyfesten på Lillehammer

Spencer Humphries ga Stavanger nytt håp drøyt 16 minutter ut i midtperioden. En smart avslutning ga redusering og 1-2 for hjemmelaget.

Knappe sju minutter ut i 3. periode sto det 3-1 til gjestene. Nicholls var målscorer igjen, assistert av Hampus Gustafsson. Canadieren gjorde ingen feil alene mot Henrik Holm i Stavanger-buret.

Stavanger prøvde å mobilisere mot slutten, men maktet ikke å komme tilbake i oppgjøret. Helt på tampen satte Nicholls pucken i åpent bur og kunne juble for hat trick. Dermed var det Storhamar som kunne feire tre nye poeng i tetstriden.

Eliteserien ishockey torsdag, 25. runde:

Stavanger – Storhamar 1-4 (0-2, 1-0, 0-2).

Senere kampstart (18.30): Lillehammer – Vålerenga, Sparta – Frisk Asker, Stjernen – Kongsvinger.