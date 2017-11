Storhamar tok tabellteten - legger press på Lillehammer

(Vålerenga - Storhamar 2-3) Hampus Gustafsson ble matchvinner for Storhamar da laget slo Vålerenga for tredje gang denne sesongen.

Svensken sendte Storhamar i ledelsen for tredje gang etter 55.26 av kampen etter at Vålerenga hadde kommet tilbake to ganger.

Med seieren tok Storhamar seg opp i tabelltet og er to poeng foran Lillehammer, som riktignok har én kamp mindre spilt. Avstanden ned til Vålerenga på 5.-plassen er på hele 21 poeng.

Kampen innledet derimot med et par ikke fullt så flotte situasjoner fra Storhamars side. Robin Dahlstrøm ble matchvinner i Gjøvik Fjellhall 8. september. Mandag røk han på en fem minutters utvisning etter ureglementert takling mot vantet av Martin Laumann Ylven. Situasjonen skal studeres på video slik at han risikerer ytterligere straff.

Jonas Opøyen og Vålerenga hadde flere gode muligheter til mål i det påfølgende fem minutters overtallsspillet. Han bommet på åpent mål forarbeide av Rasmus Ahlholm. De blå og gule red derimot av stormen.

Storhamars Phillip Marinaccio hadde en lignende takling, men slapp med bare to minutter. Begge Vålerenga-spillerne måtte assisteres av isen etter de to episodene.

Det var Storhamar som tok ledelsen da Martin Rønild vant en duell nede bak mål. Pucken havnet ut til Christian Larrivée som banket inn 1-0. Det var hans 50. mål i Storhamar-drakten mot Vålerenga.

Vålerenga utnyttet en overtallssituasjon med å etablere seg i Storhamar-sonen og avsluttet det hele med å utligne ved Rasmus Ahlholm fra skrått hold.

Patrick Thoresen sendte Storhamar i ledelsen etter at Vålerenga-spillerne nok en gang mistet pucken i egen sone. Lagene var like langt etter at Tobias Lindstöms styrte inn 2-2.

Hampus Gustafsson utnyttet nytt rot i Vålerengasonen og lot seg ikke be to ganger da han fikk sjansen. Det endte dermed 3-2. (NTB)