Sterk borteseier for Vålerenga over skadeskutte Frisk Asker

(Frisk Asker–Vålerenga 1-5) Frisk Asker tok ledelsen hjemme mot Vålerenga, men derfra og ut hadde gjestene stålkontroll på oppgjøret.

Firemålsseieren over Frisk Asker gjør at Vålerenga nå har vunnet fem av de siste seks kampene i Get-ligaen og er det store formlaget i ligaen. Dagens sterke borteseier gjør også at hovedstadslaget forserer fremover på tabellen - fra 8.plass før oppgjøret til 5.plass etter.

Men oppgjøret mot et skadeskutt Frisk, som manglet de seks samme som mot Kongsvinger (Oskar Nilsson, Henrik Ødegaard, Endre Medby, Fredrik Lystad Jacobsen, Magnus Geheb og Mario Lamoureux), startet på verst tenkelig måte da Garry Nunn sendte hjemmelaget i føringen etter 11 minutter av den første perioden.

Men gjestene holdt hodet kaldt og snudde kampen i andre periode etter to scoringer av Rasmus Ahlholm og en av Andreas Oksnes. Colin Olsen og nevnte Ahlholm punkterte kampen i den tredje perioden og sørget for at det slutt endte 5-1 til Vålerenga i Askerhallen.

Tapet var bare Frisks andre tap for sesongen. Likevel leder de Get-ligaen med 28 poeng, tre poeng foran Storhamar, som har en kamp mindre spilt.

Vålerenga møter Sparta hjemme torsdag, mens Frisk reiser til Lørenskog samme dag.

Lillehammer maltrakterte stakkars Stjernen

Lillehammer kom ut i 100 hjemme mot Stjernen og ledet 2-0 etter ti minutter og 3-0 etter 18. I den andre perioden scoret Brett Cameron tre mål på 12 minutter - og mellom 5-0 og 7-0 satte også Joseph Benik en puck i mål. Det gjorde at det sto 7-0 til hjemmelaget etter to perioder.

Joakim Arnestad scoret tidlig i den tredje perioden og fastsatte sluttresultatet til 8-0. Det står i stor kontrast til oppgjøret for nesten eksakt en måned siden, da vant Stjernen 3-2 etter spilleforlengelse.

Med 21 poeng ligger Lillehammer på 3.plass med 21 poeng, syv bak Frisk Asker med to kamper mindre spilt. For Stjernen sin del var tapet deres tredje på fire kamper. De har 12 poeng og ligger på 8.plass.

Sterk overtidsseier for Manglerud

Manglerud Star var ikke favoritter i oppgjøret mot Stavanger, men tok likevel ledelsen på hjemmeis etter 17 minutter. Jonas Berglund fikk pasning fra Peter Lindblad og sørget for 1-0 etter den første perioden. Stavangers Curtis Gedig utlignet etter 27 minutter, og flere scoringer ble det ikke i ordinær tid. Dermed måtte det spilleforlengelse til for å kåre en vinner.

Etter drøye fire minutter kom avgjørelsen da Tord Thoresen sendte hjemmelaget til himmels og sørget for en uhyre sterk 2-1-seier til Manglerud.

Stavanger har nå tapt tre strake kamper etter spilleforlengelse og har 13 poeng etter ti kamper.

Eliteserien:

Frisk Asker – Vålerenga 1-5 (1-0, 0-3, 0-2), Lillehammer – Stjernen 8-0 (3-0, 4-0, 1-0), Manglerud Star – Stavanger 2-1 e.f. (1-0, 0-1, 0-0, 1-0).

Spilt lørdag: Lørenskog – Storhamar 2-7 (1-3, 1-2, 0-2), Sparta – Kongsvinger 5-1 (2-1, 2-0, 1-0).

Frisk 28 p.

Storhamer 25 p.

Sparta 24 p.

Lillehammer 24 p.

Vålerenga 14 p.

Stavanger 13 p.

Lørenskog 13 p.

Stjernen 12 p.

Manglerud Star 12 o,

Kongsvinger 6 p.