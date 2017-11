Sparta-treneren hudfletter egne spillere etter hockey-slagsmål

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen (49) har gitt klar beskjed til tre av sine egne spillere om at han tar avstand fra det de gjorde da kampen mot serieleder Lillehammer utartet og endte i masseslagsmål på isen.

– Det var totalt unødvendig. Jeg sto og ropte fra spillerboksen at han skulle holde opp, og jeg vurderte å gå ut på isen for å stoppe det – men det skal man jo ikke gjøre (som trener), sier Sparta-treneren til VG.

Han snakker om hendelsen da Spartas godt over hundre kilo tunge Didrik Svendsen (22) gjøv løs på Lillehammers Patrick Ulriksen (27) – bakfra mens Ulriksen (88 kilo) var «opptatt» i et slagsmål mot Spartas Christoffer Karlsen (19).

– Må få det bort

Lillehammers klubblege Ole Fosse, som også er lege for landslaget, sier til lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen at Ulriksen ble påført en hodeskade.

Her én reaksjon publisert i sosiale medier:

Sjur Robert Nilsen mener dette var den mest graverende hendelsen i spilleforlengelsen, etter at hans Sparta hadde avgjort kampen (6-5) ved et omdiskutert mål.

– Det er sånne ting vi må få bort fra ishockeyen, sier Sjur Robert Nilsen.

– Det er ingen god reklame for ishockey som familiesport?

– Nei, det er det ikke. Det er viktig at vi går ut og tar tydelig avstand fra det, og vi trenere må vite når nok er nok, og ikke være redd for å fordømme egne spillere når det skjer, svarer Sparta-treneren.

Fjolle-kaptein

I tillegg ble Spartas Tommy Kristiansen idømt matchstraff for slagsmål, Sparta-kaptein Niklas Roest fikk totalt 25 minutter utvisning for «roughing» – inkludert et «angrep» på en hjelm som lå løs på isen – med kølla.

– Tommy (Kristiansen) startet med litt «snakking» etter målet (som Lillehammer protesterte mot). Det var en kryss-takling fra Tommy, (Lillehammers) Ellis kom inn bakfra som tredje mann (mot Kristansen). Det var en liten markering fra Tommy, sier Sjur Robert Nilsen.

Dette sier han om Niklas Roest opptreden:

– Han påførte ingen skade ved å dunke løs på hjelmen. Men det er en fjollete opptreden, og det er han klar over. Det er sandkassenivå, og han har fått beskjed om at det påligger ham et ekstra ansvar med C (kaptein) på brystet, sier Sparta-treneren.

Lillehammer-spillerne Patrick Ulriksen og Brendan Ellis ble, ifølge matchprotokollen, idømt samme straff som landslagsspiller Roest.

Venter på reaksjon

Sjur Robert Nilsen forteller at han allerede i Spartas spillerbuss på vei hjem til Sarpsborg fra Lillehammer søndag kveld ga beskjed til Svendsen, Kristiansen og Roest om hva han mener om deres opptreden. Han har også tatt opp med hele spillergruppen at «vi i Sparta liker ikke det som skjedde».

– Det vil vi ikke ha noe av, sier Sjur Robert Nilsen til VG mandag.

Han er også assisterende trener for Petter Thoresen på landslaget.

Sjur Robert Nilsen, som i 1994 ble norgesmester med Lillehammer, understreker at det først og fremst er Didrik Svendsen slag – «som tredjemann» – mot Patrick Ulriksen han ikke vil tolerere.

Nilsen forteller at Spartas styremedlem med ansvar for sport, Henning Svendsen, vil ta en «ekstra» prat med Didrik Svendsen.

Ingen av de tre i hovedsak slagsmål-involverte Sparta-spillerne vil imidlertid bli bøtelagt eller suspendert av klubben. Norges ishockeyforbund har foreløpig ikke offentliggjort sin reaksjon mot de fem aktuelle spillerne fra Lillehammer og Sparta.