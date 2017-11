Sparta-spiller utestenges i 20 kamper - Frisk Asker-spiller mister 8 kamper

Spartas Didrik Svendsen (22) er utestengt i 20 kamper, mens Frisk Asker-spiller Cato Cocozza (30) er suspendert i de neste 8 matchene.

– Jeg er sjokkert. Jeg har spilt i 12-13 år, men aldri vært i nærheten av en slik karantene. Det er første gang. Jeg er veldig lei meg og skulle ønske at jeg aldri gikk inn i den taklingen, sier Cocozza om straffen til VG.

Han taklet Stjernen-spiller Marcus Bryhnisveen i hodet og fikk matchstraff i 7-3-tapet.

– Jeg hadde aldri trodd at straffen skulle bli så hard. Jeg så ikke den komme. Jeg hadde ventet en lavere straff, forteller den tidligere Vålerenga-spilleren.

Generalsekretæren: For mange stygge hendelser

20 kamper



Sparta-spiller Didrik Svendsen mister 20 kamper etter at han gikk inn bakfra på Lillehammers Patrick Ulriksen, mens han var i slagsmål mot Christoffer Karlsen i kampen Sparta vant 6-5.

– Det er jo en streng straff, men det jeg gjorde var langt over grensen. Jeg har sett TV-bildene, og det ser voldsomt ut. Så jeg tar egentlig bare straffen som en mann og skal komme styrket ut av dette, sier Svendsen til TV 2.



– Det er sånne ting vi må få bort fra ishockeyen, sa Sjur Robert Nilsen, Sparta-trener, til VG tidligere denne uken.

Det har vært flere stygge hendelser denne sesongen. I kampen mellom Sparta og Lillehammer fikk også Tommy Kristiansen matchstraff. Han får en kamps karantene.

– Jeg tror forbundet vil sette en standard og bruke dette som et eksempel. Derfor er det kjedelig å være sistemann ut. Timingen er veldig dårlig, men jeg skal ta straffen, sier Cocozza.

Ingen føringer



Dommersjef i Norges Ishockeyforbund, Geir Thomas Olsen, benekter at disiplinærutvalget og forbundet har bestemt seg for å ilegge strengere straffer etter at det har vært mange stygge taklinger denne sesongen.

– Det er ikke lagt noen føringer for at man skal idømmes strengere nå fordi sesongen har hatt mange episoder. Det har ikke vært sendt noen signaler om det, sier Olsen til VG.

– Vi må fortsette å jobbe med å straffe slike hendelser også må vi stole på at sanksjonene blir tatt på alvor blant spillerne og klubbene. Vi jobber aktivt ut mot klubber og ledere for å bevisstgjøre hvor farlige slike hodeskader kan være, sier Olsen videre.

Kjemper om tabelltopp



I et intervju nylig fortalte landslagskaptein Ole Kristian Tollefsen at det eneste han ønsker er å bli personen han var før hjernerystelsen han fikk etter en skade på trening.

For Cocozza og Svendsen kommer utestengelsen på kjedelig tidspunkt. Frisk Asker og Sparta har begge 40 poeng, to poeng bak serieleder Lillehammer og ett poeng bak Storhamar.



– Jeg er motivert og skal bruke dette for alt det er verdt. Jeg skal trene hardere enn noen gang og komme tilbake bedre enn før denne episoden. Jeg føler det er urettferdig, men skal ikke grave meg ned og furte, sier Cocozza.

PS! Didrik Svendsen er østerrikske Innsbruck for å spille turnering med landslaget. Kampene går mot Danmark, Korea og Østerrike.

