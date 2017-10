«Shampo» forsvarer brutal takling: – I NHL hadde den blitt hyllet

Reaksjonene var voldsomme da Lillehammers Emil Nyhus ble taklet knallhardt i Stavanger. Spilleren har også et ansvar og må orientere seg utpå der, smeller det fra Vålerenga-leiren.

Espen «Shampo» Knutsen er nemlig ikke enig med de som ropte høyest etter tirsdagens kamp i GET-ligaen. Sportssjefen og den assisterende treneren i Vålerenga mener det ikke var noe galt med taklingen til Stavangers Daniel Bøen Rokseth på Lillehammers Emil Nyhus i den tredje perioden mellom de to lagene.

Nyhus ble liggende på isen i noen minutter, mens trenere, spillere og publikum ventet på at hjelpemannskap kom til unnsetning. Nyhus forlot arenaen på båre, mens Rokseth ble sendt i dusjen.

– Vi har diskutert og sett taklingen fra i går og mener det er ikke er noe galt med den - bortsett fra at han hopper ørlite grann når skøytene går opp fra isen der. Men den taklingen er knallhard fordi han Lillehammer-spilleren ser ned, ikke orienterer seg og ikke vet hvor han er utpå der, vurderer Knutsen overfor VG.

Også Dima Smirnov var svært kritisk til tirsdagens hendelse. Han kommenterer hockey for TV 2. Han meldte følgende på sosiale medier i går kveld:

«Alle vi som er glad i Get-ligaen setter oss på kne nå og ber: Norsk Ishockey, stoppet dette tullet. Ta en kaffe, sett nye premisser.»

Han fulgte opp med en melding hvor han kaller Rokseth-taklingen som skremmende for helsen og reagerer på at folk mener at det er «innafor».

SPORTSSJEF OG ASSISTENT: I Vålerenga, tidligere NHL-proff Espen «Shampo» Knutsen før Getliga-oppgjøret mot Storhamar i Hamar i oktober. Foto: Fredrik Hagen , NTB scanpix

Det hjelper ikke for «Shampo».

– Spillere på isen har et ansvar for å orientere seg og ikke se ned. I NHL hadde den blitt hyllet for å være en bra hockeytakling. Det er sånn vi ser det her (i Vålerenga). Den er knallhard og utfallet er uheldig fordi han ser ned. Han får selvfølgelig en kjempesmell og blir dessverre skadet. Jeg håper det går bra med ham, men han må orientere seg når han har pucken, sier han.

– Du er sikker på at du har studert TV-bildene godt nok?

– Jeg synes det. Skal han ikke takle? Skal han bare la ham gå? Han skal stoppe ham fra å score mål. Jeg ser ikke noe albue som feier rett i hodet på ham. Det er en beinhard hockeytakling.

– Hva tror du Lillehammer-spilleren tenker når han leser dette?

– Etter å ha fått den smellen så lærer han at han ikke kan fly og se ned i isen. Det lærer du fra du er liten. De må se opp for å ikke få de smellene.

Endrer mandat



Onsdag opplyser Norges Ishockeyforbund at de endrer mandatet til utvalget «Player Safety Get».

Der går det frem at de siste ukers hendelser, og dialog mellom Norsk Topphockey og forbundet, har ført til at utvalget kan identifisere og innrapportere saker på eget initiativ.

– I praksis betyr endringen at utvalget kan vurdere situasjoner fra GET-ligaen uten at det foreligger en rapport fra enten klubb eller dommerveileder. Endringer vil gi et større handlingsrom for utvalget til å involvere seg i saker der de mener spilleres sikkerhet blir utfordret. Erfaringer så langt i sesongen viser at dette arbeidet må styrkes ytterligere, står det å lese på forbundets hjemmeside.

Rangerer Thoresens øverst



«Shampo» har selv ønsket strenge straffer for taklinger mot hodet. Spesielt da det stormet rundt daværende Frisk-spiller Kiel McLeod oghans takling på Storhamars Eirik Skadsdammen.

Denne sesongen er det Patrick Thoresens takling i en kamp mot Sparta i september, Vålerengas Martin Laumann Ylvens behandling av en Frisk Asker-spiller for to dager siden, og gårsdagens hendelse i Stavanger, som har vært det store samtaleemnet.

– Taklingen i går ser vi ikke at det er noe galt med, bortsatt fra at han hopper litt på skøytene når han går opp fra isen. Skal jeg rangere de tre episodene så er Patrick sin den styggeste. Han kommer inn «blindside» og som tredjemann, og da har du et ansvar.

– Det har kommet en rekke reaksjoner…

– Hva skal han Stavanger-spilleren gjøre? Stoppe og ikke takle, men gå bort? Det er en hard takling og begge kommer i full fart, men spilleren har også et ansvar og må orientere seg utpå der, understreker Shampo igjen.

– Du er med andre ord helt uenig med de ekspertene som mener noe annet?

– Blindside-taklinger, høye albuer og taklinger der du sikter på hodet må man få langt bort fra hockeyen. Men jeg ser ikke at han gjør så mye galt han Stavanger-spilleren, sier Espen «Shampo» Knutsen.

