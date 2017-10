Reddet Oilers fra krisetap 17 sekunder før slutt

(Stavanger Oilers - Kongsvinger 2-2, 3-2 etter straffer) Med 17 sekunder igjen på kampuret og med egen keeper ute av buret reddet Curtis Gedig Oilers fra nok et krisetap.

For i straffekonkurransen etter den målløse overtiden, som Gedig reddet med sin sene scoring, var hjemmelaget best.

Josh Soares var den eneste som fant veien til nettmaskene der, og dermed kunne Oilers juble for sin andre strake seier.

Den var imidlertid langt fra overbevisende for laget som har dominert norsk hockey de siste årene, men som har tatt drastiske tiltak etter en elendig sesongstart.

Tabelljumbo Kongsvinger tok ledelsen ved Christoffer Berger i den første perioden, og doblet den ved Daniel Trnavsky i den andre.

Det var ikke før 17 sekunder før slutt, med egen keeper ute av buret, at det kriserammede hjemmelaget fikk utlignet ledelsen, det etter at Markus Søberg hadde redusert 6 minutter og 43 sekunder ut i perioden.

Rett før slutt fant Curtis Gedig veien til nettmaskene og reddet overtid, og etter at den og straffene var unnagjort, kunne Oilers til slutt puste lettet ut.

Oilers står med 18 poeng etter 14 kamper, noe som holder til en 6. plass. Fire plasser under ligger Kongsvinger helt sist med sine 12 poeng etter 16 kamper.

I toppen av tabellen beholder Frisk Asker sin posisjon som serieleder med 7-3-seier borte mot Manglerud/Star. Lillehammer, som sikret seieren i siste minutt hjemme mot Lørenskog, følger imidlertid hakk i hæl. Det skiller bare ett poeng i favør Frisk, som har én kamp mer spilt.

Rett bak de to på topp gikk Sparta seierende ut av oppgjøret mot Storhamar etter ekstraomganger. Det betyr også at laget overtar 3. plassen på tabellen, selv om de to lagene står med like mange poeng.

GET-ligaen-resultater torsdag: Stavanger Oilers - Kongsvinger 3-2 (e. str), Stjernen - Vålerenga 0-1, Manglerud - Frisk Asker 3-7, Storhamar - Sparta Sarpsborg 3-4 (eeo.).

