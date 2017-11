Oilers holdt unna for Lørenskogs sluttspurt

(Lørenskog - Stavanger Oilers 2-4) Det var to ishockeystorheter langt unna glansdagene som møttes da Stavanger Oilers dro hjem med 4-2-seier fra bortekampen mot Lørenskog tirsdag.

Markus Søberg og Philippe Cornet ga Oilers overtaket med hver sin scoring i første periode. Førstnevnte gjorde sin annen scoring for kvelden etter 47.35. Da så gjestene ut til å ha seieren dypt i lomma.

Men to kjappe Lørenskog-reduseringer skapte full spenning igjen på tampen. David Friedmann og Zach Hamil scoret med under to minutters mellomrom. Det siste målet kom i overtallsspill.

I en desperat jakt på 3-3-utligningen tok hjemmelaget ut målvakten Sebastian Idoff i sluttminuttene. Det ga ikke ønsket effekt. 21 sekunder før slutt la Kristian Forsberg på til 4-2 i tomt bur.

For sent

Åpningsminuttene bar preg av flere utvisninger, og det var vertene som kom skadelidende fra det. I overtall kunne Søberg ordne 1-0 på en puck han fikk servert av Lassi Kokkala etter 8.19. Cornet doblet ledelsen åtte minutter senere.

Etter en målløs midtperiode økte Søberg til 3-0 drøyt tolv minutter før slutt. Tomålsscoreren ble assistert av Eirik Salsten.

De frammøtte i Lørenskog ishall fikk med seg en underholdende avslutning på kampen, men dessverre for hjemmefansen kom sluttspurten for sent.

Langt bak

Oilers står med to strake seier, men tabellsituasjonen er alt annet enn lystig for seiersvante rogalendinger. Klubben, som har blitt seriemester de tre siste årene, ligger et hav bak tabelltoppen. Ligafemmeren har hele 24 poeng opp til Storhamar.

Torsdag tar Stavanger-laget imot nettopp serielederen på hjemmeis. Forrige gang lagene møttes vant Oilers 4-3.

Også Lørenskog har slitt tungt de første månedene av sesongen. Romerikingene bruker vanligvis å kjempe i toppen, men i høst har formen vært begredelig. På 24 kamper har laget gått poengløs av isen hele 15 ganger. Det gjør at Lørenskog ligger nest sist på tabellen, kun to poeng foran Kongsvinger.

Søndag får Lørenskog en ny mulighet til å bryte tapsrekken (seks kamper). Da kommer tredjeplasserte Lillehammer på besøk. (NTB)