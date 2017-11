Østfold-jubel: Stjernen sjokkerte mot Frisk og Sparta vant på Lillehammer

FREDRIKSTAD (VG) (Stjernen-Frisk Asker 7-3) Nesten-jumbo Stjernen sjokkerte tabelltoer Frisk Asker.

Asker-laget var ett poeng bak serieleder Lillehammer før søndagens kamp i Fredrikstad, men der ble de ydmyket av østfoldingene, som vant 7-3.

Frisk-supporterne jublet mest over meldingene fra Lillehammer, der Stjernens Østfold-nabo Sparta imponerte.

Det endte til slutt med 6-5 seier til Sparta i spilleforlengelsen, men seiersmålet var meget omdiskutert. Lillehammer-spillerne mente at Henrik Malmström taklet målvakten Christoffer Bengtsberg og at Kalle Ekelunds mål skulle ha vært annullert.

Les også: Endelig hockeyfest i OL-byen igjen

Stjernen kom fra tre strake tap, ett av dem mot jumbo Kongsvinger, men fikk en drømmeåpning og ledet 3-0 før halve 1. periode var spilt mot Frisk Asker. Innen første pause hadde de rukket å ta ledelsen 5-1. Dan Nygård sto like godt for fire av disse scoringene, ifølge den offisielle statistikken. Selve sier han imidlertid at det var tre scoringer og én assist. Før denne matchen hadde Nygård to mål på 17 kamper. Det var en ellevill periode av Stjernen, og Frisk Asker ble ydmyket.

STJERNEN-GLEDE: Philip Hansen (t.h.) og Anders Pedersen jubler over scoring mot Frisk Asker. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Håpet om at gjestene kunne snu det ble knust allerede 11 sekunder inn i 2. periode da David Hallström økte til 6-1. Nick Pageau reduserte riktignok for gjestene, men til tross for press, klarte ikke Frisk Asker å redusere noe mer i midtperioden.

Les også: Russisk storklubb vil ha Thoresen

Snaut fire minutter ut i tredje periode reduserte Fredrik Lystad Jacobsen til 6-3 for Frisk og tente et lite håp. Men så fikk Stjernen overtallsspill, og David Hallström økte til 7-3.

Tidligere denne uken vant Frisk Asker over tittelforsvarer Stavanger for tredje gang denne sesongen. Sist Stjernen og Frisk Asker møttes, for en måned siden, vant Frisk Asker 6-1.

Les også: Lillehammer tok tilbake tabelltoppen

På Lillehammer ledet vertene oppskriftsmessig både 1-0 og 2-1, men så utlignet Greg Wolfe for Sparta og veteranen Henrik Malmström sendte østfoldingene i ledelsen 3-2 før siste periode.

Stephan Vigier utlignet til 3-3 for Lillehammer og sørget for lagene var like langt. Simen Thoresen ga vertene 4-3-ledelse drøyt seks minutter ut i 3. periode. Sparta kom imidlertid tilbake, utlignet til 4-4 ved Greg Wolfe og tok ledelsen 5-4 ved Lasse Fjeldstad. Men Lillehammer ga seg ikke og utlignet til 5-5 bare syv sekunder før slutt ved Nick Dineen.

Altså måtte det spilleforlengelse til.

Resultatene:

Lillehammer – Sparta 5-6 e. f.(1-1, 1-2, 3-2, 0-1), Manglerud Star – Storhamar 3-4 (0-0, 1-2, 2-2), Stjernen – Frisk Asker 7-3 (5-1, 1-1, 1-1).

Spilt lørdag: Kongsvinger – Vålerenga 2-4 (0-0, 0-3, 2-1), Stavanger – Lørenskog 2-3 e.f. (1-1, 0-0, 1-1, 0-1).