Norsk ishockey: Tilbake i bakgården

Kommentar Slagsmål og overfall på isen var en vinner i «Slap Shot» med Paul Newman i hovedrollen. Spillerne og klubbene i norsk ishockey har alt å tape på et comeback i bakgården til kult-filmens fighter-happy Hanson Brothers.

Den norske tittelen på filmen fra 1977 er «Slagskudd». Den inneholder flere slag enn skudd. Kort fortalt: Blodige slap sticks og spinnville scener. Filmens brødretrio med etternavnet Hanson sto for underholdningen.

Du skal ikke se bort fra at filmens innhold preget det alminnelige norske publikums syn på sporten. Den hørte hjemme i bakgården.

Det er lenge siden.

Kun for menigheten?

Norsk ishockey har fått et godt renommé ved landslagets sportslige fremgang, Stavanger Oilers og klubbens Dnb Arena, Mats Zuccarellos artisteri i verdens beste ishockeyliga, NHL, og kanskje til og med TV 2-serien «Iskrigerne».

Men det er skjørt.

Det skal ikke mange feilskjær til før der Norges mest populære lag-idrett vinterstid er ute i kulden igjen og kun menigheten vil identifisere seg med den. Den sliter med et grovt feilskjær akkurat nå, i form av slagsmål, overfall og taklinger mot motstanderens hode.

Det har ingenting med ishockey å gjøre. Det er destruktivt. Ikke minst selvdestruktivt. Spillere settes ut av spill med hjernerystelser. Det gjelder mange spillere i den norske toppserien denne sesongen. De risikerer aldri å komme tilbake på isen. Spillerne i toppserien Getligaen har med andre ord ikke respekt for hverandre eller egen idrett – der farten blir høyere og høyere; banene mindre.

Onsdag ble Vålerengas landslagsspiller Martin Laumann Ylvén utestengt i fem kamper for en takling bakfra mot Alexander Wall i Frisk Asker, som har tre spillere utslått med hjernerystelse.

Wrestling og MMA

Stavanger Oilers-backen Daniel Bøen Rokseth kan idømmes et liknende antall kamper utestengelse etter den såkalte skrekktaklingen – isolert sett en god takling – mot Lillehammers Emil Nyhus i Dnb Arena tirsdag.

Stavanger Oilers har historisk sett hatt mange spillere utslått med hjernerystelse.

Hvilket publikum vil betale for å se kamper hvis «alle» spillerne sitter på tribunen, ute av stand til å opptre på isen?

Det hyles om at dommerne og regelverket er for dårlig. Men spillerne og trenerne har i hovedsak ansvaret for at sporten fremstår slik den bør, med høy intensitet, elegante driblinger og fantasifullt samspill. Ikke som tullete wrestling eller MMA der målet er å påføre konkurrenten skade.

For noen dager siden ble Storhamars nye trener, Fredrik Söderström, intervjuet av TV 2. Han hevder i det at «hockeyen har forandret seg»: Det stereotype bildet av svette menn som snuser og slåss, stemmer ikke med dagens virkelighet.

– I dag vil jeg påstå at det er oppegående personer som holder på med hockey, både kvinner og menn, sier Fredrik Söderström.

Han er sønn av en av tidenes mest elegante og lagspill-kloke svenske landslagsspillere. Dan Söderström (69) spilte nær 20 sesonger for Leksand og over 50 OL og VM-kamper for Sverige.

Bjørn Skaare er antakelig tidenes mest elegante norske ishockeyspiller. Mange mener også at han er tidenes beste.

En annen tid

Jeg spilte på samme klubb og landslag som ham et par-tre sesonger. For noen dager siden ble boken om Bjørn «Botta» Skaare, som 30 år gammel (1989) døde i en bilulykke, utgitt. Karrieren hans kunne blitt mindre broket, om det ikke var slik at langt dårligere motstandere i forsøk på å stoppe hans suverene framferd hadde tydd til ufine midler.

Overfall, slag og slagsmål.

Espen «Shampo» Knutsen (45), etter min mening tidenes beste norske spillere etter Mats Zuccarello (30), kunne også fått en lengre og enda mer suksessrik karriere, med færre kølleslag over nakken og ryggen.

Bottas 1970 og 1980-tall var en annen ishockeytid enn nå. Det var også Shampos tid på 1990 og 2000-tallet. Den var mer brutal. Regelverket ga åpning for det. Siden er det regulert og strammet inn av hensyn til artistene; spillerne med ekstraordinære ferdigheter som publikum vil betale for å se.

Spillerne og trenerne i norsk ishockey står i fare for å ta livet av det de gjerne vil leve av hvis de ikke innser det.