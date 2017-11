Norges landslagskaptein: Vil leve et normalt liv igjen

Ole-Kristian Tollefsen (33), Norges mangeårige kaptein for ishockeylandslaget, sier i et intervju med svenske Expressen: –Det eneste jeg ønsker er å bli den personen jeg var før hjernerystelsen. Jeg vil leve et normalt liv igjen.

Ole-Kristian Tollefsen spilte fem sesonger i verdens beste ishockeyliga, NHL. Siden har han spilt for svenske toppklubber, de siste årene for Färjestad i Karlstad. Det har den hardføre backen imidlertid ikke gjort på snart ett år.

Den 15. februar for åtte måneder siden «krasjet» han under en trening på isen. Skulderen til en lagkamerat traff Tollefsen i tinningen. Nordmannen ble påført en hjernerystelse. Den er han ennå ikke kvitt. Lite tyder på at han vil være i stand til å gjøre comeback som ishockeyspiller.

Ned 10 kilo

Det kommer klart frem i et intervju med Expressens ishockeyreporter Magnus Nyström.

– Hvordan har du det?

– I dag har jeg det bra, i dag er en fin dag. Hvis jeg skal si noe mer utfyllende, kan jeg si at jeg har det «okej», bedre enn i vår. I begynnelsen tenkte jeg som en idrettsutøver og ville tilbake for å spille kamp igjen. Nå vil jeg bare ha noen dager uten hodepine, svarer Ole-Kristian Tollefsen på den svenske journalistens innledende spørsmål.

Ole-Kristian Tollefsen, som har to barn sammen med kona Guro, sier at det han savner mest, er å føle seg bra eller frisk. At «det» skal fungere i hverdagen. Han har gått ned nærmere 10 kilo i løpet av tiden han bokstavelig talt har vært satt ut av spill. Han har fått dårligere syn etter hjernerystelsen og har begynt å bruke briller.

– Når man har hjernerystelse kan man se pigg ut utenpå, men det er mye mer enn hodepine. Det er mye følelser, hvordan man har det, hvordan man forandrer seg. Humøret. Jeg kan fort bli aggressiv eller nedtrykt. Det er berg og dalbane hele tiden, forklarer Ole-Kristian Tollefsen i intervjuet.

Hadde en drøm

Tollefsen flyttet til Canada da han var 18 år gammel for å spille i den kanadiske juniorligaen. Deretter spilte han i NHL for Columbus Blue Jackets og Philadelphia Flyers, samt for klubbenes farmerlag i American Hockey League (AHL).

Han forteller at han hadde en plan om å avslutte som spiller i 36-årsalderen. På egne premisser. Før smellen i februar hadde han en drøm om å jobbe ved et hockeygymnas etter karrieren som aktiv. Nå vet han ikke hva som kommer til å skje.

Han vet ikke helt hvordan hjernen hans har det, som det uttrykkes i Expressen-intervjuet.

– Det er det som gjør meg mest urolig. Hva kommer til å skje. Blir jeg noengang helt som før. Orker jeg å være med på treningene til sønnen min to ganger i uken? Det vanskeligste er ikke å vite noe. Jeg er nå hundre prosent sykemeldt. Jeg er bare 33 år, sier Ole-Kristian Tollefsen.