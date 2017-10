Lørenskog Ishockeyklubb ryddet opp i lønnstrøbbel etter NISO-påtrykk

Flere spillere i Lørenskog Ishockeyklubb fikk ikke lønn til avtalt tid forrige sesong. Med hjelp fra NISO (Idrettsutøvernes fagforbund) kom pengene på konto mandag ettermiddag.

VG vet at NISO har hatt flere saker med spillere som har hatt trøbbel med å få utbetalt lønn i deres tid i klubben.

– Jeg kan bekrefte at NISO gjennom den siste tiden har vært vel kjent med situasjonen i Lørenskog Ishockey og at vi har fulgt denne nøye. NISO har mange medlemmer i klubben og har bistått flere av disse med lønnsrelaterte spørsmål, sa NISO-advokat Nicolai Løland Dolva til VG fredag i forrige uke.

Ved sesongslutt i mars måtte Lørenskog permittere alle spillere og trenere i klubben. Tap i kvartfinalen i sluttspillet førte, ifølge eier Stig Atle Johnsen, til at klubben mistet 1,5 millioner norske kroner.

Den gang hevdet Johnsen overfor VG at ingen lønnsutbetalinger manglet:

– Vi skylder ikke spillerne lønn. Alle har fått lønn. Ingen har lønn til gode, sa Stig Johnsen til VG.

– Alt er ordnet opp

Men en av personene som har slitt med å få pengene sine er nåværende Stavanger Oilers-spiller Villiam Strøm (26). Trønderen sier han på sine tre år i klubben har opplevd det han karakteriserer som «mye rart». Han har lenge slitt med å få utbetalt sluttspillbonusen fra sin tid i klubben, men mandag ettermiddag fikk han endelig pengene.

– Villiam Strøm har fått sin bonus utbetalt i dag. Det samme gjelder Stefan Espeland som hadde en månedslønn utestående. Alt er ordnet opp i i samråd med NISO og forsinkelsesrenter er også lagt inn i summene, sier daglig leder i Lørenskog Ishockeyklubb, Mats Wibe-Lund til VG.

Strøm bekrefter at han nå har fått sitt.

– Ja. Jeg fikk telefon fra advokaten i sted, sier Strøm mandag kveld.

Se video fra VG(+): Spesialsending om GET-ligaen

Den økonomiske situasjonen traff den sportslige satsingen i Lørenskog hardt i brystet, og klubben mistet, i tillegg til Strøm, spillere som Steffen Thoresen, Jonas Djupvik Løvlie, Jason Krog, Jeff Jakaitis, Darcy Zajac, Maxims Ponomarenko, Emil Frøshaug, Patrick Ulriksen, Cato Cocozza, Joachim Sundelius og Robin Dahlstrøm etter forrige sesong.

Samtidig hentet de nye spillere som Zach Hamill, Sebastian Idoff, Conny Strömberg, Vyacheslav Trukhno, Marc Hagel og Drew Schiestel til årets spillerstall.

Dette har provosert de spillerne som har ventet på pengene de hadde utestående.

FØLGER MED: Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide (t.v.) her sammen med landslagssjef, Petter Thoresen, sier de følger nøye med på den økonomiske situasjonen til Lørenskog Ishockeyklubb Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– I mitt hode burde ikke det gå an å hente inn spillere når du ikke har betalt de gamle, sier Strøm, som allerede i sommer reagerte sterkt på at Lørenskog fortsatte å hente spillere før de hadde gjort opp med tidligere spillere.



Les også: Vålerenga Hockey: Arena-smellen koster 12 millioner

Forbundet sier de har mulighet til å stoppe overganger, men i dette tilfelle ikke gjorde det da Lørenskog hadde penger på bok.



– Vi har fått bekreftet av revisor at Lørenskog ikke har noe utestående til tidligere ansatte, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide til VG.



– At vi henter spillere til klubben betyr ikke nødvendigvis at det er så fryktelig dyrt. Det avhenger helt av når vi velger å starte med å lønne spilleren ved inngåelse av kontrakt, og vi har en skadesituasjon som har gjort at vi har valgt å hente inn erstattere, sier daglig leder i Lørenskog Ishockey, Mats Wibe-lund.

Lørenskog ligger for øyeblikket på femteplass i Get-ligaen, 10 poeng bak serieleder Frisk/Asker.