Hockeyprofiler rister på hodet av banestørrelsen i Nye Jordal Amfi: – Helt håpløst

Størrelsen på isflaten i Nye Jordal Amfi gjør at hockeylandslaget ikke kan forberede seg til VM eller spille offisielle kamper der.

– Jeg klarer ikke å skjønne hvorfor. Det blir helt håpløst. Jeg er helt utrolig når man har brukt 500 millioner kroner på en hall som skal være Norges fineste, sier landslagsspiller Martin Røymark (31) som til daglig spiller for finske Tappara.

Det norske hockeylandslaget har hatt Jordal Amfi som hjemmebane siden 1950-tallet. Da har banen vært i vanlig VM-størrelse: 30 meter bred, 60 meter lang.

Men etter byggingen av Nye Jordal Amfi, som etter planen vil stå klar i september 2019, vil isflaten være 26 meter bred og 60 meter lang, som er vanlig størrelse i amerikansk NHL. «Det høres ikke mye ut», sier Røymark, «men det er sykt stor forskjell når du er ute på isen».

OPPGITT: Landslagsspiller Martin Røymark, her sammen med Mats Zuccarello under treningskampen mellom Vålerenga og Manchester United i juli 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Det blir en ulempe for landslaget. Alle VM spilles på stor bane, så da kan du ikke forberede deg på liten bane, det er en helt annen type hockey. I de ti VM jeg har spilt, har vi hatt treningsleir på Jordal og forberedt oss der. Det kan vi ikke i fremtiden. Det kan bli en kjempeutfordring, sier landslagsspilleren til VG.

NIHF: – Uheldig

Røymark er en av flere hockeyprofiler som har uttrykt sin frustrasjon over banestørrelsen til den nye storstuen i Oslo. Vålerengas Glenn Jensen er blant de som har kastet seg på:

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund stiller seg bak kritikken til Røymark. Han forteller at forbundet «kom inn for sent» i planleggingen til å kunne påvirke størrelsen.

– Vi har tidligere tatt opp at vi mener banen burde vært større, men da fikk vi beskjed om at det var for sent. Da var alt prosjektert og planlagt med liten bane. Det er synd at dette temaet kommer opp nå og ikke tidligere i planleggingen, sier han.

Han tenker tilbake på hockeyfesten i et smekkfullt Jordal Amfi i september i fjor, da Mats Zuccarello og resten av landslagsgutta sikret plass i 2018-OL med seier over Frankrike.

– Ved neste anledning vil vi ikke kunne spille OL-kvaliken der. Det er uheldig at ikke Nye Jordal Amfi kan brukes til landslagsaktiviteter foran VM eller i kvalifisering, for da må vi bruke riktig størrelse. Det er mange ulemper med å ha den størrelsen, sier Eide.

Vålerenga har bedt om å utvide

Prosjektdirektør Simen Bakken i Kultur- og idrettsbygg i Oslo (KID) hevder at de har «kjørt brukerprosesser med både Vålerenga og hockeyforbundet». Han påpeker overfor VG at banestørrelsen ble spilt inn av Vålerenga.

– Det er for så vidt riktig, sier Tor Helge Eikeland, som sitter i Vålerenga-styret og hallkomiteen:

– Men da er vi tilbake i 2013-14 da arbeidet med arenaen begynte. Da gikk både i og europeisk hockey generelt og trodde at banestørrelsene skulle bli smalere. Dette har endret seg. Vi har rettet henvendelser til KID om at banestørrelsen måtte utvides. Det kan umulig ha skjedd for sent, for den henvendelsen ble rettet til dem allerede i august i fjor, i optimaliseringsfasen. Vi har tatt det opp ved flere anledninger.

VIL HA BREDERE BANE: Styreleder i Vålerenga Ishockey, Tor Helge Eikeland (i midten), hevder at klubben ba om å få utvidet banebredden i Nye Jordal Amfi. Her med VIF-trener Roy Johansen (t.v.) og sportssjef Espen "Shampo" Knutsen. Foto: Terje Bringedal , VG

Det stemmer ikke helt overens med oppfatningen til KID. De hevder at bredden på banen ikke var et tema før i 2015 i forbindelse med forprosjektet.

– Vålerenga var da premissgiver for bredden på banen, og de var utvetydige i spørsmålet om banebredde på 26 meter. Hockeyforbundet var også involvert i denne prosessen, sier prosjektdirektør Bakken.

Han sier at Oslo Bystyre mottok en rekke spørsmål fra Vålerenga i juni 2016, men at ingen av disse var knyttet til banebredden.

– Er det for sent å utvide bredden?

– Om banebredden skulle utvides vil dette kreve en fundamental endring fra forprosjektet og dermed bystyrets vedtak. Kultur- og idrettsbygg har fått i oppdrag å bygge den hallen som ligger til grunn for den vedtatte kostnadsrammen i bystyret.

Byråd: – Hypotetisk

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, sier til VG at hun aldri har blitt konfrontert med denne problemstillingen tidligere.

– Er det ikke problematisk at landslaget ikke kan bruke Nye Jordal Amfi hvis banestørrelsen er på 26 meters bredde?

– Akkurat nå er det et hypotetisk spørsmål. Jeg har ikke fått noen bekreftede innspill på at det er sånn. Det er rett og slett sånn at 26 meters bredde var spilt inn i den dialogen som har vært med hockeyforbundet og Vålerenga. Derfor er den lagt til grunn, sier Hansen.

– Foreløpig er det bare noe jeg har fått via mediene. Dette har jeg ikke tenkt til å ta stilling til gjennom mediene. Det er bedre å snakke sammen enn å snakke gjennom aviser og TV-kameraer, sier hun.

– Er det for sent å endre størrelsen?

– Så vidt jeg vet, er dette prosjektert og lå til grunn for den kvalitetssikrede kostnadsrammen vedtatt av bystyret i juni 2016.