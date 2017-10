Helsvart for Oilers - grisetakling og verste tapsrekke på over fire år

(Stavanger Oilers - Lillehammer 1-5) Tirsdag var det Lillehammer som ble for sterke for den regjerende serie- og sluttspillmesteren.

1-5-tapet på egen is betyr at Stavanger Oilers står med fire strake tap i GET-ligaen. Tar vi med Champions Hockey League er rekken seks.

– Stavanger Oilers gjør rett og slett en pinlig match, sier hockey-ekspert Erik Follestad Johansen på TV 2s sending.

Forrige gang Oilers tapte fire på rad på norsk jord var i 2013, da Stjernen, Storhamar, Lillehammer og Lørenskog slo laget i perioden 31. januar til 14. februar.

Tirsdagens tap betyr at laget er helt nede på en 6. plass etter 11 kamper, med hele åtte tap (riktignok er fire av dem etter overtid). Det er uvant kost for laget som har vunnet grunnserien tre ganger på rad.

Da ser ting heller lysere ut for Lillehammer.

Laget går forbi Storhamar på tabellen og opp på en andreplass, men har riktignok én kamp mer spilt enn rivalene. Opp til ledende Frisk Asker, med like mange kamper spilt, er det ikke mer enn ett poeng.

Snudde kampen i 2. periode

I tirsdagens kamp var det imidlertid hjemmelaget som kom best i gang på isen, som for anledningen var farget rosa på grunn av kreftsaken.

Markus Søberg var eneste mann som fant nettmaskene i en jevn førsteperiode, men i den andre snudde det. Kanadiske Stephan Vigier utlignet for Lillehammer i undertall, før landsmann Brett Cameron satte pucken i nota.

De to kanadierne var ikke ferdige for perioden. Ett mål til begge de to før pausesignalet gikk, sørget for at kampen i realiteten var avgjort før den siste perioden.

Grisetakling

I starten av den tredje perioden ble gleden over egen underholdning brått til tomme blikk og stillhet for gjestene da Emil Nyhus gikk i isen med et brak. 20-åringen ble offer for en stygg hendelse da Stavangers Daniel Bøen Rokseth hoppet inn og taklet Nyhus i hodet midt i banen.

Sistnevnte ble liggende et par minutter mens spillere, trenere og publikum ventet på at hjelpemannskap kom til unnsetning. Av TV-bildene viste Nyhus tegn til bevegelse i fingre og var ved bevissthet da han til stående applaus forlot isen på båre. Rokseth ble helt korrekt sendt rett i dusjen av dommerne.

– Det er grisestygt. Han treffer midt i hodet. Det må bort fra ligaen vår, mener Erik Follestad Johansen.

Lillehammer var imidlertid ikke helt ferdig med å score. Nick Dineen sørget for at det endte 5-1 til gjestene.