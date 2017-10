Dahlstrøm til VG: - Ingen diskusjon – Botta er den beste

FURUSET FORUM (VG) Det er ingen tvil om hvem som er Norges beste hockeyspiller gjennom tidene, skal vi tro TV 2s hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm (47): Bjørn Skaare.

– Vi kan bare avblåse den diskusjonen her og nå: Glem «Zucca» og «Shampo» - det er «Botta» som er den største, sier Dahlstrøm til VG.

Han sitter i Furuset Forum, sammen med sine tidligere lagkamerater, brødrene Jørgen (54) og Petter (52) Salsten og snakker om Bjørn Skaare, mest kjent i hockeymiljøet som «Botta». Mandag ble «fortellingen om Botta» utgitt mellom to permer – som den første biografien om en norsk hockeyspiller noen gang.

Da Ole Eskild Dahlstrøm var 18 år, ringte det på døra hjemme hos faren hans. Det var midnatt, og utenfor sto den største helten, forbildet Bjørn Skaare (30).

På den tiden var det Dahlstrøm selv som var Norges største hockeytalent, og det hadde Bjørn Skaare fått med seg. Han ringte på hos familien Dahlstrøm for å komme med en advarsel.

– Jeg hører du har vært ute på byen, sa Botta – og så slo han seg ned i fire timer i det Dahlstrømske hjem for å fortelle om alle farene som lurte for en ung, profilert og talentfull ung ishockeyspiller.

-Han var den alle de unge spillerne i Furuset så opp til. Og nå ringte han på hjemme hos meg. Jeg ble helt satt ut, forteller Dahlstrøm – som så Botta på trening og kamp i Furusethallen så ofte han kunne. I tillegg har Dahlstrøm spilt både med og mot Espen Knutsen, eller «Shampo» som han er mest kjent som. Og som TV-ekspert har han god oversikt over hvor god både Mats Zuccarello og Patrick Thoresen har vært de siste årene.

– Botta var den beste. Det er ingen tvil. Han gikk på skøyter som ingen annen, han drev egentlig med en annen idrett enn resten. Det blir omtrent som en skihopper som hopper 50 meter lengre enn resten. Som enkeltutøver i en lagidrett skapte han sin egen melkevei, mener Dahlstrøm.

Både Petter og Jørgen Salsten spilte med Bjørn Skaare i Furuset. De er enig med Dahlstrøm om at Botta er den største. Men Petter Salsten, tidligere landslagskaptein, innrømmer:

– Det er mulig jeg blir litt nostalgisk her, men for meg vil Botta alltid være nummer en. Da jeg først fikk spille med han, husker jeg at jeg ble litt starstruck. Målet for alle oss unge var å få spille med Botta. Han var så god, i Norge var han helt overlegen. Og jeg husker fortsatt hvordan han herjet i en kamp under OL i Sarajevo i 1984. Da viste han at han også var blant de beste på den store arenaen, sier Salsten.

Jørgen Salsten forteller at han en gang arvet skøytene til mesteren, fordi faren til Jørgen og Petter var pølsemaker og ofte foret Botta med mat.

– Botta var i egen klasse. Han var den store helten, en vi prøvde å ta etter alle mann. Det var først og fremst fysikken hans som var så rå. Men så trente han også mye mer enn alle andre, sier eldste Salsten.

Ole Eskild Dahlstrøm gjør en innrømmelse:

– Jeg var et stort talent selv. Men jeg var ikke i nærheten av å trene nok. Derfor ble jeg heller aldri så god som Botta – men det var det ingen andre som ble heller, smiler Dahlstrøm.

Boken om Botta gis ut på Bodini forlag, og er skrevet av bergenseren Klaus Eriksen. Den tar for seg mannen og myten, Botta på godt og vondt fra gutten med sterk astma slo seg gjennom i Furuset – og til han døde i en bilulykke bare 30 år gammel.