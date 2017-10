Zuccas Rangers tapte igjen

(New York Rangers-San Jose Sharks 1-4) Mats Zuccarello og co. gikk på nok en smell da de tapte mot San Jose Sharks.

Lørdag fikk Rangers en kjærkommen opptur med en 4-2-seier over Nashville Predetors, men natt til mandag norsk tid så det mørkt ut igjen. Laget har nå tapt åtte av sesongens ti kamper.

I helgen: Rangers stoppet marerittrekken

Sharks tok ledelsen allerede to minutter inn i kampen. Bortelaget hadde allerede sikret seg fire mål da New York-lagets Mika Zibanejad scoret knappe fire og et halvt minutt inn i tredje periode.

– Som lag, når man taper, så spiller man ikke bra nok. Jeg kan prate for meg selv og det er ikke bra nok, det jeg har spilt i de siste kampene. Det er dritræva. Jeg må gå i meg selv og gjøre det mye bedre, sier Zucarello til Nettavisen.

Zuccarello fikk 18.44 minutter på isen, da laget spilte på hjemmebane i Madison Square Garden. Rangers ligger fortsatt nederst på NHL-tabellen i østre avdeling.

Nordmannen startet bra: Satte poengrekord!