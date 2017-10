Zuccarello risikerer historisk knockout

Kommentar New York Rangers og Mats Zuccarello (30) kan tangere klubbens verste sesongstart noensinne, hvis de ikke vinner mot regjerende mester Pittsburgh Penguins i Madison Square Garden natt til onsdag.

Mats Zuccarello ble valgt til assisterende kaptein for det tradisjonsrike NHL-laget før sesongpremieren mot Colorado Avalanche.

Norges for tiden eneste spiller i verdens beste ishockeyliga (Andreas Martinsen i AHL) kunne fått en bedre start på sin åttende NHL-sesong. Rangers tapte 2–4 for forrige sesongs desiderte bunnlag. På hjemmebane. To dager senere scoret han ett mål og la tre målgivende pasninger mot Toronto Maple Leafs på bortebane.

Reprise fra 1960?

Zuccarello, de to foregående sesongenes beste mål-poengjeger i Rangers, sto med fem målpoeng etter to kamper. Ingen Rangers-spiller har vært like produktiv innledningsvis siden sesongen 1990–91 (Bernie Nicholls).

Det var fattigmanns trøst. Rangers tapte 5-8, etter 2–5 i første periode og 0–3 i tredje.

En opptur fulgte: 2–0 hjemme over Montreal Canadiens, før tre strake tap. Rangers står med fem tap etter sesongens seks første kamper, hvor av tre er kommet i Madison Square Garden. Nå venter ytterligere fem hjemmekamper på rad, i løpet av de ni neste dagene: Pittsburgh Penguins, New York Islanders, Nashville Predators, San Jose Sharks og Arizona Coyotes.

Rangers må vinne den første mot Pittsburgh for å unngå en reprise av klubbens verste start noensinne. For 57 år siden, 27 år før Zuccarello ble født, tapte Rangers seks av de første syv kampene sesongen 1960/61.

New York Rangers gikk til sluttspillfinalen sesongen 2013/14 (1-4 i kampserien best av syv mot Los Angeles Kings). Klubben er så å si alltid blant de 16 lagene – av nå 31 – som går til sluttspill etter 82 grunnseriekamper.

Før «krise» og «kniven på strupen» settes på trykk, er det verd å minne om at Zuccarello og co. tapte 18 av sine første 34 seriekamper da de var tre seirer fra å vinne Stanley Cup for tre og et halvt år siden.

Alltid involvert

Men det hersker enn viss krisestemning rundt New York Rangers, som kjemper om oppmerksomheten i verdens tøffeste marked for lagidretter: New York-området med alle sine profesjonelle basket-, amerikansk fotball- og ishockeylag.

– Jeg vet ikke, for å være ærlig. Hadde jeg visst, hadde jeg gjort noe med det, svarte Mats Zuccarello på VGs spørsmål om «hvorfor» etter 2–3 mot naborival New Jersey Devils i Madison Square Garden natt til søndag norsk tid.

For å være ærlig og litt frekk, kunne man sagt at han må score mål og spille fram medspillerne til målsjanser. Rangers har bare scoret seks mål, på fire kamper, siden Zuccarello sist syntes i målpoeng-statistikken. Mats Zuccarello er oftest direkte eller indirekte involvert når Rangers snur kampbildet og stillingen, fra 1–2 til 2–2 og 3–2 for eksempel.

Foran skjebnekampen natt til onsdag norsk tid, er det verd å merke seg at han har likt å gjøre det mot Sidney Crosbys Pittsburgh Penguins.

Henrik Lundqvist (35) har kun ni keepere foran seg på listen over flest seirer som redningsmann i NHL gjennom tidene. Så langt denne sesongen står han oppført med én seier. Han har startet mellom stengene i fem kamper og sluppet inn nesten tre mål i snitt.

Henger ikke sammen

På leting etter årsaker til åpenbare slette opptredener, bør det på den annen side antagelig graves dypere enn til Mats Zuccarellos målpoeng-tørke og fraværet av Henrik Lundqvists matchvinnende redninger.

Sjeftrener Alain Vigneault har ikke klart å erstatte spillere (bl.a. lite mobile Dan Girardi, for dyre Derek Stepan og undervurderte Oscar Lindberg) som er borte fra forrige sesong.

Rangers henger ikke sammen som lag. Han har heller ikke – i motsetning til konkurrentene – funnet plass til unge og kvikke løperspillere.

De fins i Rangers-systemet, men Vigneault mener tsjekkiske Filip Chytil (18) og svenske Lias Andersson (19) ikke er modne for NHL ennå. Han fremstår like konservativ som Rangers-eierne. Klubbtradisjonen tro har de åpenbart fredet ham. Dagens Rangers-lag tenker og handler tregt, mens motstanderne fyker forbi dem i moderne NHL-stil.

«Med fart och fläkt» som svenskene uttrykker det.

PS! Andreas Martinsen ble byttet bort fra Montreal Canadiens til Chicago Blackhawks farmerlag i AHL foran seriestarten i NHL. Ifølge offisiell statistikk har han ikke fått spille i noen av Rockford IceHogs tre første seriekamper.