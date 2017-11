Zuccarello med to assist i natt:  – Har ikke spilt like bra som poengene viser

NEW YORK (VG) (New York Rangers – Ottawa Senators 3-0) Mats Zuccarello (29) sto for to assist da Rangers tok sin syvende strake hjemmeseier. Etterpå var han mellomfornøyd med seg selv og laget.

– Det har gått opp og ned, og vi som lag har ikke spilt opp mot vårt beste. Jeg har heller ikke spilt mitt beste. Jeg føler at jeg har noen gir igjen, sier en selvkritisk Zuccarello til VG.

Men han kunne i alle fall glede seg over en ny seier, og at han noterte seg for to nye assist. Nå står han med 13 assist og tre scoringer så langt i en sesong der hverken han eller Rangers har fått det til å løsne spillemessig.

Leste du denne? Norges kaptein om den alvorlige skaden: Vil leve et normalt liv igjen

– Så lenge vi vinner kamper, så er det jo bare å fortsette. At vi får poeng er én ting, men hvordan vi spiller er en annen. Det er ikke så dårlig poengmessig, men jeg føler ikke at jeg har spilt like bra som poengene viser, understreker 29-åringen.

– Hva føler du at mangler før det løsner skikkelig?

– Jeg må skape mer, og pasningene sitter ikke helt. Jeg må gjøre mer på egenhånd også. Jeg vet ikke hvorfor det ikke har gått bedre. Vi har spilt over 20 matcher nå, så det er på tide å få det i gang.

– Det handler vel mye om samhandlingen i laget dere må få på plass?

– Ja, det er nye rekker og mye utskiftninger. Men vi kan ikke klage når vi vinner, sier den norske stjernen og koster på seg et glis.

Han spilte i tredjerekken i natt, men ser ikke på det som en degradering – mer at det handler om å finne fire rekker som fungerer.

– Hvordan vurderer du det laget og den stallen dere har her nå med tanke på sluttspill?

– Akkurat nå så er vi litt på «bobla»,vi har ikke kommet inn i rytmen selv om det har vært bedre i de 10-11 siste kampene. Det er positivt at vi tar poeng her hjemme i alle fall.

Foran noe glisne tribuner i Madison Square Garden ble det to nye poeng for Rangers, som nå har 22 poeng på 21 kamper så langt. Rangers hadde en elendig start på sesongen, men fikk rettet opp mye med seks strake seirer før det ble to nederlag på borteis tidligere denne uken.

Kevin Hayes satte pucken i nettet 4.46 ut i andre periode. Rangers' stjernekeeper, Henrik Lundqvist, hadde gjort et par viktige redninger mot slutten av andre periode og i starten av den tredje.

Da Michael Grabner ordnet 2–0 4.52 ut i tredje periode gikk det mot en grei seier for hjemmelaget. Zuccarello noterte seg for assist på den scoringen. Nordmannen sendte pucken til Marc Staal, hvis skudd ble styrt i mål av Grabner.

Brendan Smith fikk deretter fem minutters utvisning for en stygg interference som sendte Ottawas Mark Borowiecki med hodet først i vantet. Etterat han ble liggende lenge på isen, så det heldigivis ut til at det gikk bra med Ottawa-spilleren.

Rangers sto imot til tross for fem minutter i undertall, og svenske Mika Zibanjad spikret seieren med 3–0 2.29 før full tid. Han fikk pucken fra Zuccarello, og satte den i tomt bur fra egen blålinje etter at Ottawa hadde tatt ut keeperen.

VG oppdaterer saken.