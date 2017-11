Zuccarello med to assist da Rangers vant

NEW YORK (VG) (New York Rangers – Ottawa Senators 3-0) Mats Zuccarello (29) sto for to assist da Rangers tok sin syvende strake hjemmeseier.

Etter to nederlag på borteis tidligere denne uken, så var New York Rangers tilbake på vinnersporet i natt. Foran noe glisne tribuner i Madison Square Garden ble det to kjærkomne poeng for Rangers.

Kevin Hayes satte pucken i nettet 4.46 ut i andre periode. Rangers' stjernekeeper, Henrik Lundqvist, hadde gjort et par viktige redninger mot slutten av andre periode og i starten av den tredje. Da Michael Grabner ordnet 2–0 4.52 ut i tredje periode gikk det mot en grei seier for hjemmelaget. Zuccarello noterte seg for assist på den scoringen.

Nordmannen sendte pucken til Marc Staal, hvis skudd ble styrt i mål av Grabner.

Brendan Smith fikk deretter fem minutters utvisning for en stygg interference som sendte Ottawas Mark Borowiecki med hodet først i vantet.

Rangers sto imot til tross for fem minutter i undertall, og Mika Zabenjad spikret seieren med 3–0 2.29 før full tid. Han fikk pucken fra Zuccarello, og satte den i tomt bur fra egen blålinje etter at Ottawa hadde tatt ut keeperen.

Dermet fikk Zuccarello notert sin 12. og 13. assist så lang denne sesongen, og han har i tillegg tre scoringer så langt.

VG oppdaterer saken.