Zuccarello med seier og assist foran 40 000 mennesker: Kommer til å huske det for resten av livet

(Buffalo Sabres-New York Rangers 2-3 e.o.) Mats Zuccarello noterte seg for assist da New York Rangers avgjorde i overtidsperioden foran rundt 42 000 tilskuere utendørs i New York.

41 821 mennesker hadde tatt turen til Citi Field, som til vanlig brukes av baseballklubben New York Mets, i drøye -10 grader og strålende solskinn da Mats Zuccarello og New York Rangers tok imot Buffalo Sabres. Oppgjøret var den tiende utgaven av Winter Classic, et oppgjør både Rangers (i 2012) og Sabres (det første, i 2007) har spilt før.

Og avgjørelsen på mandagens kamp falt på tampen av overtidsperioden, da Rangers spilte i power-play etter at Sabres-spiller Jacob Josefson ble utvist.

Mats Zuccarello slapp pucken til Kevin Shattenkurk, som skjøt fra distanse. Robin Lehner måtte gi retur, og rett foran mål dukket J.T. Miller opp og pirket inn 3-2-scoringen, som sørget for Rangers' 21. seier for sesongen.

Til et samlet pressekorps etter kampslutt svarte Zuccarello, som ellers var rimelig anonym og ikke hadde en høydare av en kamp, følgende om hvordan han følte det var å spille foran et hjemmepublikum i New York:

– Det er spesielt, selvfølgelig. Å spille i New York på en stor stadion er noe man kommer til å huske for resten av livet.

Men etter en svært god Rangers-start på oppgjøret, så det ikke ut som det skulle bli overtid i oppgjøret.

Tidlig Rangers-ledelse

Rangers tok ledelsen eter bare fire minutter etter kombinasjonsspill mellom to av spillerne i fjerderekka. Svenske Jesper Fast fikk pucken foran Sabres-målet, før han spilte ut til Paul Carey på fem meter. På første skjøt Carey mellom leggskinnene til Buffalo Sabres-målvakt Robin Lehner og i mål.

Bare fire minutter senere økte Rangers til 2-0. Kevin Hayes fikk pucken ved mål og kjørte en lekker piruett, før han spilte en genial pasning en centimeter foran mål. Der sto Michael Grabner og satte inn sin 18. scoring for sesongen.

- Vi spilte en bra førsteperiode og så slapp vi oss ned litt, sier Zuccarello til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter under bildet

BASEBALLARENA: Citi Field er egentlig hjemmebanen til MLB-laget New York Mets. 1.januar ble den brukt til Winter Classic-oppgjøret mellom Buffalo Sabres og New York Rangers. Foto: Danny Wild , Reuters

Milepæl for svenske Lundqvist

Sabres redusere til 1-2 tidlig i den andre perioden på deres tredje power-play da Sam Reinhart kriget inn pucken fra kloss hold, og utligningen var et faktum 27 sekunder ut i den tredje perioden.

Finske Rasmus Ristolainen ladet børsa fra drøye 20 meter, og pucken gikk rett i krysset. En skikkelig drømmescoring Resten av den tredje perioden var en stillingskrig, og det var til slutt J.T. Miller som avgjorde oppgjøret i overtidsperioden.

Henrik Lundqvist sto en god kamp og 30 skudd i oppgjøret. Han har nå vunnet 423 NHL-kamper, som gjør han til den åttende mestvinnende målvakten i NHL-historien.

– Jeg syntes vi var det beste laget fem-mot-fem. De kriger, men vi var det beste laget. Vi trengte poengene, sier Lundqvist til Viasat etter oppgjøret.

Seieren gjør at Rangers nå ligger på 6.plass i Eastern Conference med 47 poeng etter 39 kamper. De møter Chicago Blackhawks i Madison Square Garden natt til torsdag norsk tid.