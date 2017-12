«Zucca»-scoring i Rangers-seier

(Pittsburgh Penguins-New York Rangers 3-4) Mats Zuccarello scoret og assisterte da Rangers tok en meget sterk borteseier natt til onsdag.

Pavel Butsjnevitsj scoret det avgjørende målet elleve minutter ut i siste periode og sikret revansj fra 4-5-tapet på overtid mot Penguins i oktober.

Penguins åpnet best, og Conor Sheary sendte vertene i føringen. Zuccarello serverte like etter Boo Nieves, som scoret sitt første mål for sesongen. I midtperioden tok Rangers grep, og scoring av Jesper Fast og Zuccarello sendte New York-laget opp i føringen.

Patric Hornqvist utlignet i siste periode, før Butsjnevitsj avgjorde.

Rangers har nå vunnet seks av sine sju siste kamper – 11 seirer på de siste 13. Zuccarello var på isen i 17 og et halvt minutt da han sikret seg to nye målpoeng. Nordmannen hadde tre skudd på mål.

Årets Stanley Cup-vinner Pittsburgh Penguins hadde fire strake seirer før nattens kamp. Hjemmelaget hadde hele 44 avslutninger på mål mot Rangers' 29.

