Sesongens første seier for Rangers

(New York Rangers-Montreal Canadiens 2-0) I NHL-sesongens tredje kamp ble det endelig seier for Mats Zuccarello og co.

Etter bare to og et halvt minutt tok hjemmelaget ledelsen ved Brady Skjei. Ledelsen holdt seg ut perioden. Deretter fulgte en målløs periode før den tredje og siste perioden startet tregt.

Men drøyt ni minutter før slutt sørget svenske Mika Zibanejad for en ny scoring og det som endte med lagets første gevinst i sesongens tredje kamp.

Den svenske Rangers-målvakten Henrik Lundqvist får en del av æren: Han sørget nemlig for hele 34 redninger.

Forrige kamp: Zucca satte ny rekord!

Med 22 minutter var Zuccarello den av utespillerne på Rangers som fikk mest istid under nattens kamp i Madison Square Garden

Den 30 år gamle nordmannen satte personlig rekord med fire målpoeng i forrige kamp, da Rangers tapte 5-8 mot Toronto Maple Leafs. I første kamp ble det tap for Colorado Avalanche, som var fjorårets nest dårligste NHL-lag.

