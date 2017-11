Rangers vant for terrorofrene i New York

(New York Rangers – Vegas Golden Knights 6–4) Flere av New York Rangers-spillerne bor få kvartaler fra der nattens angrep skjedde. For svenske Henrik Lundqvist (35) ble det en tung periode før han fikk vite at familien var i sikkerhet.

– Med alt som har skjedd her i New York før i dag, er ikke hockey så viktig. Etter andre periode hadde vi lyst å gi alle som var her, en god følelse. Selv om det i det lange løp ikke betyr så mye å vinne en hockeykamp, så det var deilig å vinne i dag, sier nordmannen til Nettavisen etter kampen.

– Det er så forferdelig trist alt sammen. Det er slik verden ser ut nå, sier Rangers svenske målvakt Henrik Lundqvist til Aftonbladet.

Zuccarello scoret ett mål i 2. periode og hadde en assist i 3. periode, da New York Rangers tok sin fjerde seier så langt i sesongen.

SJOKK: Nattens terrorangrep i New York kom som et sjokk på Henrik Lundqvist. Her er han under et besøk i Oslo sammen med Mats Zuccarello i sommer. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Før kampen holdt Rangers ett minutts stillhet på banen for å hedre ofrene for terrorangrepet på Manhattan før den canadiske sangeren og trompetisten Bria Skonberg sang nasjonalsangen.

For flere av spillerne var det en svært følelsesladd kamp. Henrik Lundqvist bor kun noen kvartaler fra der angrepet fant sted.

– Mine barn beveger seg daglig i det området, så det var veldig tungt frem til jeg greide å finne dem og fikk vite at familien var i sikkerhet, forteller han til Aftonbladet etter kampen.

Flere av Rangers-spillerne bor i samme område som Lundqvist, deriblant svenske Mika Zibanejad (24).

– Det var veldig følelsesladd før kampen. Alle er i sikkerhet, men det er forferdelig når slik skjer. Vi snakket sammen og bestemte oss for å gjøre alt for å vinne for ofrene og deres pårørende, sier han til den svenske avisen.

Tok seieren i tredje periode

Zuccarello var på isen i over 21 minutter i 6-4-seieren.

Etter første periode sto det 1–2 til Vegas Golden Knights. I 2. periode var stillingen 2-4 før Rangers knallet til i 3. periode og sendte fire pucker i buret. Dermed påførte Rangers Knights deres andre tap på rad. Vegas Golden Knights er det første nye laget i NHL på 17 år.