Rangers tapte for Panthers i New York

(New York Rangers-Florida Panthers 4-5) Mats Zuccarello & co. gikk på et smertefullt tap på hjemmebane mot Florida Panthers.

Etter fire strake seire og åtte kamper vunnet på rad på hjemmebane, lå alt til rette for Rangers, men gjestene fra Florida klinket til allerede i første periode med en 3-0-ledelse på Manhattan-isen natt til onsdag norsk tid.

New York Rangers målvakt Henrik Lundqvist ble satt på benken etter å ha sluppet inn tre mål på seks skudd i første periode. 35-åringen var på isen i nær 17 minutter, mens lagkamerat Ondrej Pavelec voktet buret i noe over 42 minutter.

Andre periode gikk i vertenes favør som satte tre pucker i buret bak James Reimer. Panthers nøyde seg med en scoring. I siste periode utlignet Rangers og det sto 4–4 mellom de to lagene rett før kampslutt. Men med kun litt over ett minutt igjen av kampen sendte Denis Malgin pucken i nettmaskene. Dermed kunne Florida Panthers dra hjem med en 5-4-seier i bagasjen.

Mats Zuccarello hadde en assist som kom med den første Rangers-scoringen 4. minutter ut i andre periode, signert J.T. Miller.

Tapet kom etter at New York Rangers vant 4–3 på straffer i møtet med Vancouver Canucks på hjemmebane for noen dager siden.