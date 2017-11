Rangers-opptur - Zucca i slåsskamp mot tidligere lagkompis

(Tampa Bay Lightning - New York Rangers 1-2) Mats Zuccarello og tidligere Modo-kompis Victor Hedman barket sammen i nattens oppgjør mellom Rangers og Tampa Bay.

Det var på stillingen 0-0 med litt under to og et halvt minutt igjen å spille av den første perioden at det gikk en smule hett for Mats Zuccarello og Victor Hedman, som for øvrig var lagkamerater i Modo tilbake i 2008.

Zucca slashet Hedman, og fikk en tominutters utvisning for det, men også svenske Hedman måtte ta plass i utvisningsboksen.

Det endte med at de to dengte løs på hverandre ved vantet bak mål, og det måtte til slutt komme to dommere til for å bryte opp nevekampen. Hedman fikk så en straff for roughing.

Ikke første slåsskampen til Zucca: - Jeg ble sjokkert

AVGJORDE: Rangers' J.T. Miller feiret det avgjørende målet sammen med lagkamerat Kevin Shattenkirk. Foto: Kim Klement , Reuters

Ved endt hockeymatch var det imidlertid Zucca som kunne juble høyest. Etter at det sto 1-1 etter tre perioder, ble Zucca-kompis J.T. Miller matchvinner med sin scoring ett minutt og 19 sekunder inn i overtid.

Dermed endte det 2-1 i favør Ranger, lagets femte seier på 14 forsøk i denne utgaven av NHL.

– Dette var sannsynligvis den mest komplette kampen vi har spilt fra start til slutt, og definitivt noe vi kan falle tilbake på når ting ikke går helt veien. Vi må se fremover og holde på denne innsatsen, sier Rangers-kaptein Ryan McDonagh til NHLs egne nettsider.

Rangers scoret i 1. periode på Amalie Arena i Tampa ved Chris Kreider i det 18. minutt. Tampa Bay Lightning utlignet ved Yanni Gourde i det 11. minutt i 2. periode. Rangers hadde 35 skudd på mål mot Tampas 28.

Dette var lagets andre seier på rad etter at de tirsdag slo Vegas Golden Knights 6-4 på hjemmebane i Madison Square Garden.

Mats Zuccarello var noe over 18 minutter på isen, men kunne denne gangen verken skilte med scoringer eller noen assist slik som i kampen mot Knights.

Nordmannen står med tre mål og syv assist så langt i høst. (VG/NTB)

