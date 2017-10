Rangers feide Knights av banen i siste periode

(New York Rangers-Vegas Golden Knights 6-4) Mats Zuccarello scoret da Rangers vant på hjemmebane kun timer etter terrorangrepet som rystet New York.

– Med alt som har skjedd her i New York før i dag, er ikke hockey så viktig. Etter andre periode hadde vi lyst å gi alle som var her, en god følelse. Selv om det i det lange løp ikke betyr så mye å vinne en hockeykamp, så det var deilig å vinne i dag, sier nordmannen til Nettavisen etter kampen.

Zuccarello scoret ett mål i 2. periode og hadde en assist i 3. periode. Han var på isen i over 21 minutter.

Etter første periode sto det 1–2 til Vegas Golden Knights. I 2. periode var stillingen 2-4 før Rangers knallet til i 3. periode og sendte fire pucker i buret. Dermed påførte Rangers Knights deres andre tap på rad. Vegas Golden Knights er det første nye laget i NHL på 17 år.

MÅL: Her setter Mats Zuccarello pucken bak Vegas Golden Knights-målvakt Maxime Lagace. Foto: Frank Franklin Ii , AP

Før kampen holdt Rangers ett minutts stillhet på banen for å hedre ofrene for terrorangrepet på Manhattan før den canadiske sangeren og trompetisten Bria Skonberg sang nasjonalsangen.

Marginene var denne gangen på Rangers' side etter at laget i helgen tapte borte 4-5 da de møtte Montreal Canadiens.

Dette var New York Rangers' fjerde seier så langt i sesongen. Laget har til nå spilt 13 kamper.