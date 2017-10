NHL-starten: Pittsburgh-smell og McDavid-hat trick

Regjerende Stanley Cup-mestre Pittsburgh Penguins tapte 4-5 etter spilleforlengelse mot St. Louis Blues da NHL-sesongen åpnet onsdag.

Før kampen ble det markert at Pittsburgh er regjerende mestere, og kaptein Sidney Crosby entret isen med pokalen og mester-vimpelen ble heist opp i taket - til enorm jubel fra hjemmefansen. Deretter var det ett minutts stillhet etter tragedien i Las Vegas tidligere denne uken.

I selve kampen fikk Pittsburgh problemer. Det sto 4-4 etter tre perioder da tre perioder var ferdigspilt i PPG Paints Arena. Men ett minutt inn i spilleforlengelsen satt Alex Pietrangelo inn seiersmålet for St Louis.

– Vi visste vi hadde en sjanse, spesielt dersom kampen gikk til forlengelse. Og sånn ble det, sa Pietrangelo til AP etter kampen.

Storseier for Toronto



Det ble en målrik kamp også i oppgjøret mellom Toronto Maple Leafs og Winnipeg Jets.

Toronto dominerte kampen fra første minutt og scoret tre ganger i løpet av de siste fem minuttene av den første perioden.

Patrick Marleau, som etter 19 sesonger i San Jose Sharks debuterte for Toronto, sto for to av målene. Dermed er Marleau oppe i 510 scoringer i NHL.

Etter to perioder var stillingen 4-0. Toronto scoret ytterligere to ganger før Winnipegs fant veien til nettmaskene. Da kampen var over sto det 7-2 til Toronto på lystavla.

Connor McDavid ble dagens mann da Edmonton Oilers slo Calgary Flames 3-0. McDavid scoret like så godt samtlige tre mål for Edmonton, ett i første periode og to i den tredje.

I den siste kampen onsdag vant Philadelphia Flyers 5-3 hjemme mot San Jose Sharks.