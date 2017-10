Martinsen klar for ny NHL-klubb

Chicago Blackhawks henter Andreas Martinsen (27). Dermed fortsetter nordmannen i NHL likevel.

Ting snur fort i idretten. Tirsdag ble han sendt ned fra NHL-laget Montreal Canadiens til farmerlaget Laval Rocket i AHL.

Onsdag kveld bekrefter Chicago Blackhawks at de har hentet 27-åringen fra Montreal. Motsatt vei går Kyle Baun.

– Det kom litt som et sjokk. Jeg så ikke den komme i det hele tatt. Jeg har akkurat vært på første trening i Laval. Nå har jeg brukt noen dager på å fordøye at jeg skal til AHL, og må prøve å komme meg opp, så skal man plutselig et annet sted. Det blir spennende å se hva planen deres, sier Martinsen til Nettavisen.

Martinsen forteller at han ikke vet hva Chicagos planer for han er, men 27-åringen er glad for sjansen.

– Jeg har ingen anelse. Agenten min skulle forsøke å finne ut litt. Han mente at det kunne være en bra mulighet for meg. Vi får se hva de sier, håper Martinsen.

NHL-starten går natt til torsdag norsk tid. Martinsens nye arbeidsgiver møter Pittsburgh, Stanley Cup-vinner sist sesong. Nordmannen må imidlertid skaffe seg arbeidstillatelse før han er spilleklar.

Den norske forwarden scoret tre mål på 64 kamper i NHL sist sesong. Før han gikk til Montreal Canadiens spilte han for Colorado Avalanche.

Chicago Blackhawks spiller i United Center og trenes av Joel Quenneville. Klubben vant Stanley Cup i 2015, 2013, 2010, 1961, 1938 og 1934.