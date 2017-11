Målfest for Rangers på bortebane

(Carolina Hurricanes-New York Rangers 1-6) Svenskene herjet da Rangers vant overlegent på bortebane. Mats Zuccarello hadde en målgivende pasning

Rangers fikk første nettkjenning etter 52 sekunder på isen, og etter første periode var stillingen 3–1 til bortelaget på PNC Arena.

Det som viste seg å være vertenes eneste mål, var det Sebastian Aho som sørget for. Stillingen sto uendret etter andre periode.

20 sekunder inn i tredje periode slo Chris Kreider til med sin andre scoring, godt hjulpet av en kjempeassist fra Zucca. Den norske spilleren fikk totalt nærmere 17 minutter på isen.

Fikk du med deg: Zuccas lagkamerat fikk skøyte i munnen: Tennene satt fast i leppen

Det var også en meget god dag for svenskene – som med scoringer fra Jesper Fast og Mika Zibanejad sto for halvparten av målene til Rangers. Førstnevnte scoret to mål på rappen i siste periode, og sørget dermed for 1-6-seieren.

I tillegg sto den svenske målvakten Henrik Lundqvist for 31 redninger.

Zucca etter forrige kamp: – Har ikke spilt like bra som poengene viser