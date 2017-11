Målfest for Blackhawks mot Rangers

(Chicago Blackhawks-New York Rangers 6-3) Hjemmelaget ble et par nummer for store da Mats Zuccarello og Rangers gjestet Chicago natt til torsdag.

Det var riktignok Rangers som fikk nettkjenning først da Mika Zibanejad satte inn 1-0 midtveis i første periode onsdag.

Alex DeBrincat utlignet for vertene i det siste minuttet av andre periode, før målene haglet inn i den siste perioden i Chicago.

Artjom Anisimov sørget for 2-1 til Blackhawks etter et drøyt minutt av perioden. Før det hadde gått to minutter la John Hayden på til 3-1. Fem minutter ut i tredje periode var det igjen Anisimovs tur: 4-1.

Etter syv minutter bidro Zuccarello med en assist da Kevin Hayes reduserte for Rangers. Nordmannen var tredje sist på pucken foran Chicago-målet. Rick Nash reduserte igjen da det var gått nesten tolv minutter, men nærmere seieren enn 3-4 kom ikke New York-laget denne gangen.

Da det sto snaut fire minutter igjen på klokken, noterte Anisimov seg på scoringslisten nok en gang. 5-3-målet ble hans tredje i onsdagens kamp. Halvannet minutt før slutt fastsatte Jonathan Toews sluttresultatet til 6-3 for haukene fra Midtvesten.

