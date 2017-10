Jaromir Jagr (45) presentert som ny Calgary-spiller

Han er 45 år og gir fortsatt «hockey-sveisen» et ansikt. I natt ble utrolige Jaromir Jagr presentert i ny NHL-klubb. Han debuterte i 1990, for 27 år siden.

Denne gang handler det om ettårskontrakt med Calgary Flames. Det er hans niende klubb i NHL-karrieren.

Men sesongåpningen ble ikke så bra for Calgary. Edmonton Oilers, en av ekspertenes favoritter i år, vant nemlig 3-0 etter hattrick av Connor McDavid. Det skjedde uten Jagr på isen. Toronto Maple Leafs på sin side åpnet med overbevisende 7-2 over Winnipeg. Regjerende Stanley Cup-mester Pittsburgh Penguins tapte 4-5 etter spilleforlengelse mot St. Louis Blues.

Det er flere kanadiske lag som håper å kjempe om Stanley Cup-tittelen denne sesongen, og én av dem er Calgary.

– Jaromir er fortsatt på elitenivå. Vi vil bli bedre, og vi føler at han gjør oss bedre, sa Calgary-sjefen Brad Treliving under presentasjonen i natt.

– Du kan ikke lure fansen i Canada. De vet når du spiller dårlig, sa Jagr selv.

– Takk til Calgary som gir meg denne muligheten. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt aller beste.

Selv om dette altså er hans niende NHL-klubb, er det den første i Canada.

Tsjekkeren kommer til å tjene åtte millioner kroner, med mulighet for ytterligere åtte millioner i bonuser.

Jagr vant to Stanley Cup-titler med Pittsburgh Penguins på begynnelsen av 1990-tallet og ble OL-mester med Tsjekkia i 1998.

Han spilte 82 kamper for Panthers sist sesong. Om han holder seg skadefri, kan han slå en enestående NHL-rekord: Gordie Howe har flest spilte kamper gjennom historien med 1767. Jagr er i øyeblikket 56 kamper unna den. Han hadde allerede hatt rekorden, om han ikke hadde tatt noen sesonger i KHL også.

Jagr NHL-debuterte for Pittsburgh Penguins og var der i 11 år. Så fulgte Washington Capitals, New York Rangers, dereteter KHL med Avangard Omsk, videre Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils og Florida Panthers, før han nå er klar for Calgary Flames.

Jaromir Jagr er den nest beste poengplukkeren i NHL-historien med 1914 poeng. Bare Wayne Gretzky er bedre. I 2016/17 hadde han i alt 46 poeng for Panthers. Til sammenligning hadde for eksempel Mats Zuccarello 59.

NHL-resultatene:

Winnipeg Jets-Toronto Maple Leafs 2-7.

San Jose Sharks-Philapelphia Flyers 3-5.

Edmonton Oilers-Calgary Flames 3-0.

Pittsburgh Penguins- St. Louis Blues 4-5 (etter forlengning).