Frustrert Zuccarello etter tung Rangers-start

NEW YORK (VG) (New York Rangers - New Jersey Devils 2-3) Rangers-visekaptein Mats Zuccarello innrømmer at han er i villrede etter den elendige starten på årets sesong.

30-åringen klarer ikke å peke på hvorfor laget har tapt fem av seks kamper.

– Jeg vet ikke, for å være ærlig. Hadde jeg visst, hadde jeg gjort noe med det, sier en tydelig frustrert Mats Zuccarello i garderoben i Madison Square Garden etter 2-3-nederlaget i lokaloppgjøret mot New Jersey Devils.

New York Rangers har tapt fem av de seks første kampene; de er slurvete, ukonsentrerte, har et utall feilpasninger i egen sone, men kan ta med seg at de i lørdagens kamp fikk av gårde 31 skudd på mål.

– Vi kjører over dem i perioder i både første og andre, men vi er ikke med i andre periode. Da faller vi helt fra hverandre, sier Zuccarello oppgitt til VG.

Sesongenstartet så bra for Zucca som ble den første Rangers-spilleren siden NHL-legenden Bernie Nicholls i 1990-91 som fikk fem målpoeng (en scoring, fire assist) i de to første kampene.

Men så har det vært bråstopp.

– Hvordan er stemningen i laget etter fem tap av seks mulige?

– Den kunne vært bedre, selvfølgelig. Før sesongen snakket vi mye om å få en god start. Det har vi ikke fått. Det er vanskelig å si hva som er galt. Vi har tapt kamper vi burde ha vunnet og vi har spilt ordentlig dårlig til tider. Jeg vet ikke hva jeg skal si annet enn at det er frustrerende, sier Zucca, og prøver seg med en oppskrift på å komme på vinnersporet igjen:

– Vi må skape mer, passe pucken til hverandre, våge å vinne og ikke være redde for å gjøre feil.

Lagkaptein Ryan McDonagh er minst like misfornøyd:

– Vi har kanskje en eller to spillere som leverer i hver kamp, og det er ingen vinnerformel. Jeg har aldri hatt en start på en sesong som er så tøff mentalt, sier McDonagh.

Det var et lite under at ikke Rangers ledet etter 14-3 i skudd i førsteperioden. Men så leverte omsider veteranen Rick Nash sitt første mål for sesongen etter nydelig pasning fra David Desharnais. New Jersey Devils slo tilbake til 1-1 ved Adam Henrique, før de tok ledelsen 2-1 da Miles Wood scoret sitt tredje for sesongen.

Og det ble ikke noe bedre da Rangers hadde to mann utvist; Drew Stafford dro seg elegant fri og satte inn 1-3. Hjemmepublikumet fikk et lite håp da Kevin Shattenkirk scoret like før slutt, men det var for sent. Det var små tendenser til buing i Madison Square Garden.

Presset øker på trener Alain Vigneaults som nå opplever den verste åpningen siden hans debutsesong 2013-2014. Da slo Rangers brutalt tilbake med å nå Stanley Cup-finalen.

Det gjør de neppe denne sesongen.