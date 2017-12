Zucca-mål kunne ikke redde Rangers

(New York Rangers-Dallas Stars 1-2) Mats Zuccarello satte den eneste straffen for Rangers da oppgjøret gikk til straffekonkurranse, men det var ikke nok.

Det tok over 26 spilleminutter før den første scoringen i mandagens kamp. Da sendte Julius Honka gjestene i ledelsen i Madison Square Garden. Deretter tok det en halvtime til før Rick Nash utlignet med mindre enn fire minutter igjen på klokken.

Ingen av lagene fikk nettkjenning i overtidsspillet, og dermed ble møtet i New York avgjort på straffeslag. Norske Mats Zuccarello var først ut for Rangers og gjorde det han skulle. Eter ham fulgte Alexander Radulov opp med straffemål for Dallas. Deretter ble det tre redninger på rappen og Jason Spezza kunne avgjøre for gjestene.

Med Spezzas scoring endte Dallas med to straffemål mot Rangers og Zuccas ene. Sluttresultatet ble 2-1 til stjernene fra Texas. Dallas brøt sin tapsrekke, mens Rangers fikk med seg ett poeng for å ha holdt følge i den normale spilletiden.

