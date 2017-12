Zucca-mål holdt ikke for Rangers

(New York Rangers-Dallas Stars 1-2) Rangers var heldige som fikk med seg ett poeng i nattens kamp mot Dallas Stars. Hjemmelaget tapte 2–1 etter spilleforlengelse og straffer.

– Det er pinlig i to perioder hvor vi ikke vinner en nærkamp. Vi er ikke først på en eneste puck. Ingen vil ha pucken. Det var flaut rett og slett, sier Mats Zuccarello til NTB.

Dallas Stars tok ledelsen 1–0 ved Julius Honka seks minutter ut i andre periode og det så ut til å gå mot borteseier helt til Rangers utlignet ved Rick Nash med kun fire minutter igjen å spille.

– Det ble sagt noen ord i garderoben etter andre periode. Vi kom ut og ga et «push» og fikk med oss ett poeng. Det er vel det poenget vi har fortjent minst siden jeg kom hit, sier Zuccarello.

Straffespesialist

I straffekonkurransen trakk Stars det lengste strået og kunne dermed ta med seg to poeng tilbake til Texas. Zuccarello var første straffeskytter for Rangers og satte pucken kontant i nettet. Det var hans mål nummer 21 i straffekonkurranser totalt i Rangers-drakten. Det er flest i klubbens historie.

– Jeg prøver å se an litt hvor keeperen er og hvordan han reagerer på visse situasjoner så går den inn i ny og ne, sier Zuccarello.

Divisjonen til New York Rangers er jevnere enn på mange år. Før nattens kamp var det bare fem poengs forskjell mellom Columbus Blue Jackets på førsteplass og Rangers på sjetteplass. Poenget Rangers fikk etter spilleforlengelsen gjør at de fortsatt henger med i kampen om sluttspillet.

– Vi tar med oss det poenget, men vi må ikke bli lurt og tro at fordi vi kom tilbake, så var dette en bra match, sier Zuccarello.

Reservekeeper

Zuccarello gir reservekeeper Ondrej Pavelec æren for at Rangers kom tilbake i kampen. Pavelec startet sin åttende kamp for sesongen mens stjernekeeper Henrik Lundqvist fikk spillefri. Tsjekkeren vartet opp med 44 redninger.

– Det kunne blitt stygt her i dag hvis ikke han hadde vært god, sier Zuccarello.

Rangers spiller sin neste kamp onsdag på bortebane mot Ottawa Senators.