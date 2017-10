Marerittet fortsetter for Zuccas Rangers: – Utrolig surt

(New York Rangers-Pittsburgh Penguins 4-5) Seieren glapp i siste liten for Mats Zuccarello og Rangers, som dermed har hatt den dårligste sesongstarten på 57 år.

Rangers hadde en 4-3 ledelse i kampens siste spilleminutt, men Penguins-stjernen Sidney Crosby utlignet fra nesten død vinkel. I spilleforlengelsen mistet Rangers-kaptein Ryan McDonagh pucken i egen sone og Jevgenij Malkin ga gjestene en 5-4 seier.

– Det tapet her var utrolig surt, sier Zuccarello til NTB.

Dette var Rangers fjerde tap på rad og det sjette tapet på sesongens sju første kamper. Det er lagets dårligste start siden 1960. Men Zuccarello mener tapsrekken burde blitt brutt i nattens kamp i Madison Square Garden.

– De får et møkkamål som de scorer fra rundvantet og så er McDonagh uheldig der på slutten. Vi burde ha vunnet den her før spilleforlengelse, sier Zuccarello.

Sisteplass

Rangers har fire hjemmekamper på rad i løpet av den neste uken. Allerede natt til fredag venter byrival New York Islanders.

– Vi kan ikke tape for mange kamper på rad her nå. Vi må hente inn noen poeng fremover, fortsetter Zuccarello.

Rangers fikk ett poeng for å ha tapt mot Penguins i spilleforlengelse, men har kun tre poeng totalt og ligger på delt sisteplass i østre avdeling.

– Det er en altfor god og jevn liga til at man kan komme bakpå, sier Zuccarello.

Målpoeng

En mager trøst er at Zuccarello bidro med sitt første målpoeng på fire kamper da han fikk en målgivende pasning mot Penguins.

– Jeg evaluerer ikke kampene mine etter poeng. Men det er selvfølgelig alltid bra å bidra, sier Zuccarello.

30-åringen hadde målgivende pasning på 2-2 scoringen til Pavel Butsjnevitsj og Zuccarello virket mer opprømt enn målscoreren selv under feiringen.

– Han er russer. Det er ikke så mye følelser i dem. Jeg var glad på hans vegne, sier Zuccarello.

Rangers lå under 2-0 i første periode, men hentet seg inn igjen og i løpet av tre minutter i andre periode snudde hjemmelaget kampen. Men både på stillingen 3-2 og 4-3 mistet blåtrøyene ledelsen og det straffet seg.

– Vi spiller en dårlig periode og så to knallperioder. Vi kjører over dem egentlig. Men det er sånn det er for oss nå. Det er stang ut, sier Zuccarello.

