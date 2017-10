Zuccarello får kapteinsrolle i New York Rangers

Mats Zuccarello (30) får større ansvar i New York Rangers. Denne sesongen blir han assistent-kaptein.

– Dette er et stolt øyeblikk. Jeg hadde ikke trodd dette da jeg kom over hit for første gang, sier Zuccarello til Nettavisen.

Etter 383 kamper og 262 målpoeng (86 mål og 176 assist) har 30-åringen stor stjerne i NHL-klubben. De to siste sesongene har han vært New York Rangers' beste poengplukker.

Nå skal han spille med bokstaven A på brystet. Det betyr at han er assistent-kaptein - som kan sammenlignes med å være visekaptein i fotball. Det er et klart bevis på at han er en av lederne i laget.

Første nordmann



– Det er utrolig kult og ærefullt. Dette er veldig stort, selv om det ikke er så overraskende. Han har høy status både på og av isen. Fantastisk, sier Bjørn Kristian Erevik, TV 2s hockeyekspert.

Det er første gang at en norsk spiller får dette vervet i verdens tøffeste ishockeyliga, skriver NTB.



– Dette er noe Mats er veldig stolt av innerst inne selv. Det er så kult at han får denne rollen for kanskje verdens mest berømte ishockeylag i den mest berømte arenaen (Madison Square Garden), fortsetter Erevik.

Han vil dermed være en av lagets trener Alain Vigneault og lagkaptein Ryan McDonagh nærmeste. Zuccarello skal bytte på med lagkameratene Marc Staal og Rick Nash om å ha "A" på drakten. Kun to spillere av gangen kan ha det under kampene.

Ny sesong



Rollen tilsier at han også må stille opp mer for mediene og ellers steppe inn hvis McDonagh skulle mangle.

– Mediedelen er kanskje den biten av rollen Zucca liker minst, men han er alltid blid og positiv. Han har også god standing i medier både i USA og her hjemme, mener Erevik.

Nyheten kommer en dag før New York Rangers skal ut i sin første NHL-kamp for sesongen hjemme mot Colorado Avalanche i Madison Square Garden.

– Det er så vanskelig å spå hvordan det skal gå før sesongen, men jeg føler Rangers mangler en centerforward i toppklasse. Så Zucca må nok bidra i år også, sier Erevik.

Derek Stepan (Arizona Coyotes), Antti Rantaa (Arizona Coyotes), Kevin Klein (Til Sveits), Brandon Pirri (Til Sveits), Dan Girardi (Tampa Bay Lightning) og Oscar Lindberg (Vegas Golden Knights) har forlatt Rangers siden sist sesong.

– Jeg har alltid troen, sa Mats Zuccarello til VG i august om den nye sesongen.

Slik reagerer Zucca på utskiftningene i klubben:

Sist Rangers vant Stanley Cup (NHL-sluttspillet) var i 1994. I 2014 tapte de finalespilet. Zuccarello har spilt i klubben siden 2010.

Pittsburgh Penguins vant forrige sesong. Rangers røyk ut i andre runde av sluttspillet mot Ottawa.