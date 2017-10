Zucca med klar tale etter ny Rangers-smell

NEW YORK (VG) (New York Rangers - St. Louis Blues 1-3) Etter tre tap på sesongens fire første kamper er New York Rangers i trøbbel. Og Mats Zuccarello (30) er ikke fornøyd.

– Akkurat nå er det for dårlig. Vi må skjønne at hvis vi skal vinne kamper, så må vi jobbe. Det minste vi kan forvente er 100 prosent. Vi må vise litt hjerte, sier Zuccarello i garderoben i Madison Square Garden.

Han er tydelig frustrert der han sitter.

Selv leverte han mer enn godkjent med sine velkjente, finurlige pasninger som kunne gitt scoringer. Men det hjelper så lite. Rangers er inne i en tung periode og mangler både sprut og selvtillit.

Les også: Zucca får kapteinsansvar

Det var også tendenser til buing på tribunen, selv om hjemmelaget gjorde et tappert forsøk i tredjeperioden, da de la press på gjestene. Alt Zuccarello sier tyder på at han mener det er en del å gå på når det kommer til lagfølelsen.

VGs kontor i NEW YORK Robert Simsø

Ta kontakt, og følg meg:

E-post: roberts@vg.no

Twitter: @robsimso

– Vi må brette opp ermene og vise karakter. Vi må luke bort hvordan vi selv spiller og tenke på laget. Det flyter ikke i alle kamper, og i hvert fall ikke for New York Rangers, det er en kamp i hver match, og hvis ikke vi er villig til å ta jobbe, så vinner vi ikke. Slik har det vært i de årene jeg har vært her. Og det må vi skjønne så fort som mulig, sier Zuccarello til VG.

VG+: Slik ender NHL

Han tar seg god tid i garderoben.

– Forhåpentligvis kommer vi dit at alle skjønner at vi må gjøre en drittjobb for å vinne, sier Zucca, som har kontrakt med Rangers ut 2019.

New York Rangers-utskiftninger i sommer: Borte:



Derek Stepan (Arizona Coyotes)

Antti Rantaa (Arizona Coyotes)

Kevin Klein (Til Sveits)

Brandon Pirri (Til Sveits)

Dan Girardi (Tampa Bay Lightning)

Oscar Lindberg (Vegas Golden Knights)



Nye:



Kevin Shattenkirk (Washington Capitals)

David Desharnais (Edmonton Oilers)

Ondrej Pavelec (Winnipeg Jets)

Anthony DeAngelo (Arizona Coyotes)

Zuccas rekkekamerat Rick Nash innrømmer at det er bekymring etter den dårlige starten på sesongen.

– Det haster å fikse dette og starte å vinne noen kamper, sier Nash.

Ekspert: Bekymret for Rangers

Trener Alain Vigneault sto rakrygget og forklarte de dårlige resultatene etterpå.

– Det er definitivt mye å forbedre her og jeg tror alle av våre spillere og alle i trenerstaben vil si det samme, sier han.

En som hadde en liten personlig opptur etter en svak start på sesongen var den svenske keeperveteranen Henrik Lundqvist. Han hadde 20 redninger. Men det så stygt ut da den første pucken suste bak ham etter bare 15 sekunder.

Leste du denne? Zucca: - Drømmen hadde vært å spille for United

– Det var ikke starten vi håpet på. Det blir tøft for alle når vi havner bakpå på den måten, sier Lundqvist.

Slik gikk nattens kamper: