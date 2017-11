Zucca ble matchvinner på overtid

(New York Rangers – Detroit Red Wings 2-1) Mats Zuccarello ble tungen på vektskålen da New York Rangers slo Detroit Red Wings natt til lørdag.

Natt til lørdag ble Mats Zuccarello den store helten for New York Rangers. 37 sekunder ut i forlengelsen var han frempå og fastsatte sluttresultatet til 2-1, og hjemmeseier for Rangers.

Det sto 1–1 etter ordinær spilletid i Madison Square Garden. Begge lag spilte to målløse perioder, før det løsnet i den tredje.

Tomas Tatar sendte gjestene i føringen med sin syvende scoring for sesongen, men bare minutter senere utlignet Chris Kreider for vertene.

Dermed ble det forlengelse på isen i New York, men det tok ikke lang tid før Zucca skulle bli matchvinner. Med hjelp fra Brady Skjei og J.T. Miller brukte han 37 sekunder på å finne nettmaskene.



Dermed ble det 2-1-seier for Rangers på hjemmeis, og nå har klubben fra The Big Apple vunnet syv strake i Madison Square Garden.

Etter kampen ble Zucca også kåret til Rangers beste spiller.

– Det var deilig å se den gå inn. Vi var svake i den første perioden, kanskje vi spiste for mye kalkun til Thanksgiving. Men vi var langt bedre i både andre og tredje periode, sier matchvinneren til New York Rangers' Twitter-konto etter kampen.

Det kommer ikke som noe stort sjokk at det ble en knepen seier på Madison Square Garden. De ni av de siste ti oppgjørene mellom Rangers og Red Wings har blitt vunnet med ett mål.

Mye av æren for Rangers-seieren må Zucca dele med sin skandinaviske kollega Henrik Lundqvist. Den svenske veteranen bidro med hele 40 redninger da han voktet Rangers-buret.

– Han (Lundqvist) er vår beste spiller. Han er lederen vår, sier Zucca.

Neste utfordring for Zucca & co. er hjemme mot Vancouver Canucks.